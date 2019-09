Ovuláció: ezt minden nőnek tudnia kell

Minden nőnek fontos lenne tudnia, hogy ovuláció során milyen folyamatok mennek végbe a szervezetében. Egyrészt azért, mert ha tudjuk mi miért és mikor történik, akkor a várva várt fogantatás is könnyebben történhet meg, másrészt pedig azért, mert így könnyebben felismerhetjük, ha valami probléma van a ciklusunkkal.

Mi az ovuláció? Az ovuláció, más néven peteérés a menstruációs ciklusunk része. Az ovuláció akkor következik be, amikor a megérett petesejt kiszabadul a petefészekből. A kiszabadult petesejt a petevezetékbe érve vagy találkozik a hímivarsejttel és megtermékenyülés után beágyazódik a méhbe, vagy - ha nem történik megtermékenyülés - 2-3 nap alatt elpusztul, az előkészített nyálkahártya pedig leválik, és a hüvelyen át kiürül a szervezetből. Ez utóbbi a menstruáció.

Mikor történik?

Az ovuláció általában a 28 napos menstruációs ciklus 14. napja körül történik. De mivel egyáltalán nem biztos, hogy ciklusunk a tankönyv szerinti 28 napot követi, ezért az ovuláció időpontja is egyéni lehet. Általánosságban azért az elmondható, hogy az ovuláció a ciklus középpontja előtt vagy után négy nappal történik.

A női ciklus szakaszai - részletek!

Meddig tart?

Az ovuláció folyamata akkor kezdődik, mikor a szervezetünk tüszőérlelő hormont (FSH) kezd el felszabadítani. Erre általában a menstruációs ciklus 6. és 14. napja között kerül sor. E hormon elősegíti a petefészekben lévő petesejt érését és előkészíti a későbbi tüszőrepedést.

Miután a petesejt megérett, a szervezetünk luteinizáló hormont (LH) kezd termelni, aminek hatására a petesejt kiszabadul a petefészekből (tüszőrepedés). Az ovuláció sok esetben az LH hormon felszabadulását követő 28-36 órában történik meg.

Az ovuláció a 28 napos menstruációs ciklus 14. napja körül történik. Fotó: iStock

Vannak jelei?

A közeledő ovuláció egyik jele lehet a megnövekedett méhnyaknyák-termelődés. Ilyenkor a hüvelyi folyás átlátszóvá és nyúlóssá válik - a legjobban talán a nyers tojásfehérjéhez hasonlít. Az ovuláció elmúltával a méhnyaknyák mennyisége csökkenhet és zavarosabbá valamint sűrűbbé válik.

Az ovuláció hatására felléphet még:

enyhe vérzés, pecsételő vérzés,

mellérzékenység,

fokozott szexuális vágy,

fájdalom a has oldalán (a petefészkeknél)

Ezek a tünetek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Egy ciklus alatt többször is ovulálhatunk?

Igen. Vannak, akiknél egy ciklus alatt többször is megtörténik az ovuláció. Egy 2003-as tanulmány eredménye szerint vannak nők, akiknél egy adott menstruációs ciklusban kétszer vagy háromszor is megtörténik a peteérés. A kutatás vezetője úgy nyilatkozott, hogy a vizsgálatban résztvevő nők tíz százalékánál kétszer is megtörtént az ovuláció egy hónap alatt.

De olyan nők is vannak, akiknél egy ovuláció során több petesejt érik meg egyszerre. Ha pedig mindkét petesejt sikeresen megtermékenyül, akkor nagy valószínűséggel ikerbabák fognak belőlük születni.

Csak az ovuláció alatt eshetünk teherbe?

Nem. Bár a petesejt csak a peteérést követő 12-24 órában termékenyíthető meg, a sperma ideális körülmények között akár még 5 napig is életképes maradhat. Tehát akkor is teherbe eshetünk, ha az ovuláció napján, vagy ha az ovulációt megelőző napokban élünk szexuális életet. A fogantatásra egyébként az ovulációt megelőző két nap valamint maga apeteérésnapja a legalkalmasabb.

Forrás: healthline.com