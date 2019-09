Tabuk, melyek minden nőt foglalkoztatnak

Dr. Alyssa Dweck nőgyógyász hét pontban foglalta össze a brit Daily Mail számára azokat a kérdéséket, amelyek a leggyakrabban hangzanak el a rendelésein a szexuális jellegű problémákkal kapcsolatban.

1. Hogyan kerüljem el a húgyúti fertőzést?

Anatómiai okokból kifolyólag a nőknek magasabb, több mint 50 százalék esélyük van arra, hogy életük során legalább egyszer elkapjanak valamilyen húgyúti fertőzést. Általában baktériumok támadják meg a húgycsövet, majd onnan átterjedhetnek akár a húgyhólyagra és a vesékre is. A kórokozók egyes esetekben az alsónemű és a széklet közvetítésével jutnak át a bélrendszerből a hüvelybe, de szexuális úton is elkapható a fertőzés.

A húgyútifertőzésigen kellemetlen tüneteket okozhat, így...

intenzív fájdalmat a derék tájékán, a hüvelyben és a kismedencében;

állandó vizelési ingert;

égő és fájdalmas érzést vizeletürítés közben;

sötét, véres vagy zavaros vizeletet;

gyengeséget és fáradtságot;

lázat és hidegrázást.

A probléma gyakrabban fordul elő olyan nők körében, akiknek több partnere is van. Nem szükséges azonban, hogy mindez megijessze az egyedülálló nőket, több módszer is létezik ugyanis a kockázatok kivédésére. Mint azt a nőgyógyász kifejtette, egyrészről a szex előtti és utáni pisilés valóban hasznos, hiszen természetes módon mossa ki a baktériumokat a húgycsőből. Másrészt a vörös áfonya kivonatából készült kapszula rendszeres szedése is jótékony hatású, mivel segít ellenállóbbá tenni a húgyhólyagot a baktériumokkal, különösen az E.coli baktériumokkal szemben. Persze a gyümölcsöt akár ételként és dzsúszként is lehet fogyasztani, utóbbi esetben viszont figyelni kell arra, hogy ne tartalmazzon hozzáadott cukrot.

2. Miért lettem hirtelen szárazabb, mint korábban?

A hüvelyszárazság kifejezetten gyakori tünet a menopauza idején, ugyanakkor a probléma bármely életkorban felléphet. A terhesség és a szoptatás időszakában fellépő hormonális változások, vagy éppen a szorongás is kiválthatja ezt a kellemetlenséget. A szakember szerint a probléma ellensúlyozására érdemes hüvelykrémet bevetni, ami a kiszáradás okán kialakuló mikrosérüléseket, ezáltal a fokozott fertőzéshajlamot is kezeli. Kézenfekvőnek hangozhat, de szintén javasolt a síkosítók alkalmazása, amihez keressünk szilikonos, E-vitamint is tartalmazó készítményt.

3. Mi az a bakteriális vaginózis?

Bakteriális vaginózisról a hüvelyben élő baktériumok természetes egyensúlyának felborulása esetén beszélünk. Egy új partnerrel való együttlét, vagy az, ha több partnere is van egy nőnek, egyaránt növeli az erre vonatkozó kockázatot, akárcsak az, ha nem megfelelő folyadékkal végzünk hüvelyöblítést. A védelmet biztosító baktériumok szintjét ugyancsak csökkentheti a sperma, utat nyitva ezáltal a húgyúti fertőzések előtt is.

A bakteriális vaginózis rendkívül kellemetlen tünetekkel jelentkezik ugyanakkor a fájdalom, a diszkomfort és a rossz szagok mellett akad egy sokkal fenyegetőbb oldala is ennek az állapotnak. Az érintett nőkre nézve ugyanis nagyobb a kockázata annak, hogy olyan szexuális úton terjedő betegségeket kapjanak el, mint a gonorrea, a chlamydia és a HIV. Szintén magasabb esetükben a kismedencei gyulladás rizikója, amely akár meddőséghez is vezethet. A bakteriális vaginózis terhesség esetén növeli a koraszülés veszélyét.

A probléma megelőzéséhez nagyban hozzájárul az óvszerhasználat, amennyiben egy nőnek több partnere is van. Akár strandolás, akár edzés után érdemes a leghamarabb átváltani az átnedvesedett ruházatot. Ha pedig mégis kialakult a baj, úgy javasolt probiotikus ételeket illeszteni az étrendünkbe, lehetőség szerint kerüljük viszont a szénhidrátokat és a cukrot.

4. Lehet egy pénisz túl nagy?

"Imádom ezt a kérdést, mindenki ezt kérdezi" - mondta nevetve dr. Dweck. Dacára a páciensek aggodalmának, a nőgyógyász szerint nincs mitől félni. "Ha azon gondolkozunk, vajon mennyire is rugalmas a hüvely, jusson eszünkbe, hogy képes egy babát is a világra hozni. Igen valószínűtlen tehát, hogy egy pénisz túl nagy legyen a hüvely számára" - tette hozzá. A hüvely szex közben kitágul, így általában csak azoknál a nőknél adódhatnak gondok a mérettel, akik nincsenek kellő szexuális izgalomban.

5. Hogyan szabaduljak meg a rossz szagoktól?

A hüvely természetes módon képes tisztán tartani magát, a szervezetünk pedig folyamatosan azon dolgozik, hogy egyensúlyban tartsa a baktériumflórát. Ha mégis nagyon aggódunk a szagok miatt, akkor érdemes észben tartani, hogy kisebb praktikák is sokat segíthetnek. Az illatosító termékek és a túl intenzív mosakodás helyett a szakember az alábbiakat tanácsolja:

figyeljünk a D-vitamin megfelelő pótlására,

ügyeljünk a helyes folyadékpótlásra,

alkalmazhatunk bórsavas kúpokat,

fogyasszunk rendszeresen probiotikus ételeket (például joghurtot),

figyeljünk oda, hogy a bőr az érintett területen is jól szellőzzön, nem érdemes tehát folyton szűk, nem kellően légáteresztő ruházatot viselni.

6. Valóban tilos a szex a medencében?

Tény, hogy a szokatlan helyeken, például tengerben vagy medencében folytatott szexuális együttlétek rendkívül izgalmasak lehetnek. Ugyanakkor a medencék tisztítására használt klór könnyen irritáló hatású lehet. Az irritáció révén csökkenhet a hüvely természetes váladékozása, ami miatt megnő a fertőzések kockázata.

7. Mennyire egészségtelen a szex a piros betűs napokon?

"Amenstruációalatti szex egyáltalán nem jelent gondot, hacsak nem érezzük kényelmetlennek. Néhány nő ugyanis túl mocskosnak tartja az ilyesmit" - mutatott rá dr. Dweck. Hozzátette, hogy egyes nők libidója megerősödik ebben az időszakban, az orgazmus pedig segíthet enyhíteni a menstruációs görcsöket. Szintén előnyt jelent, hogy mivel ebben az időszakban nem eshetnek teherbe, sokan érzik magukat nagyobb biztonságban, ezáltal szabadabban, gondtalanabbul élvezik a szex nyújtotta örömöket.

Fordítás: dailymail.co.uk