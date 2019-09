A húgyúti fertőzések tünetei

Úgy érzi, hogy a szokottnál gyakrabban kell mosdóba mennie? Hirtelen jelentkezik a kontrollálhatatlan, sürgető vizelési inger? Ráadásul ez néha még égő, csípő érzéssel is társul? Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy felfáztunk, pedig ezek a tünetek akár húgyútifertőzésjelei is lehetnek. Sajnos számos tévhit övezi a húgyúti problémákat - ezek az édesanyáinktól és nagymamáinktól tanult mítoszok generációkon keresztül adódtak tovább, legtöbbször azért, mert nem vettük komolyan a problémát, és nem fordultunk vele orvoshoz.

Téves elnevezés

Dr. Demjén László, az Oxygen Medical szülész-nőgyógyásza azt mondja, hogy a jelenségnek, amit a köznyelvben felfázásnak hívunk, két alapvető formája létezik: az egyik valóban attól alakul ki, hogy hideg helyre ülünk, vagy nem az időjárásnak megfelelően öltözünk fel. Ilyenkor jelentkezik a gyakori vizelési inger, a pisilés pedig kellemetlen, enyhébb fájdalommal jár. Azonban ez a probléma egyik pillanatról a másikra alakul ki, és ugyanúgy el is múlik - hivatalos neve pedig a catharralis hólyaggyulladás. De ez a ritkább eset, a felfázásnak nevezett tünetek hátterében a nőknél legtöbbször bakteriális fertőzés áll.

A húgyúti fertőzések gyakran járnak sürgető vizelési ingerrel

"A húgyúti rendszer különböző megbetegedéseit legtöbben - tévesen - felfázásnak nevezik" - kezdi a szakember. Majd folytatja: a húgycső, a húgyutak, a vesék és a vesevezetékek gyulladásos állapotát azonban helyesen húgyúti fertőzéseknek kell neveznünk, hiszen kialakulásuk elsősorban nem a hidegnek köszönhető, hanem különböző kórokozóknak, jellemzően baktériumoknak, bár kétségtelen, hogy a lehűlésnek is lehet szerepe a panaszok kialakulásában. Szexuális úton terjedő kórokozók is előidézhetnek elsősorban húgycsőgyulladást, ami igen kellemetlen tünetekkel jár.

Amikor az áfonyalé nem segít

A bakteriális eredetű "felfázást" nem szabad félvállról venni, hiszen akár komoly bajhoz is vezethet. Ha antibiotikummal nem kezelik ki, rendszeresen visszatérővé válhat ez az igen komoly fájdalmakkal járó probléma. Súlyosabb esetben pedig vesemedence-gyulladás is kialakulhat a felfázásból, ami pedig már nagyon komoly szövődményeket okozhat. Míg a túl rövid kabát vagy a hideg padon való ücsörgés okozta kellemetlen tünetek hamar elmúlnak és könnyen javíthatók vitaminokkal, addig a bakteriális fertőzésnél ez már nem elég.

Kihez forduljunk? Bár a húgyutak megbetegedése többnyire más tünetekkel jár, mint a nőgyógyászati fertőzés, a nők nagy része először mégis nőgyógyászát keresi fel. A félreértés oka elsősorban az, hogy az érintett szervek igen közel vannak egymáshoz, továbbá megtévesztő lehet az is, hogy a húgyúti fertőzések gyakran kialakulhatnak a megnövekedett szexuális aktivitás vagy partnerváltás alkalmával is, és társulhatnak hüvelyfertőzéssel is. Ha húgyúti fertőzések tüneteit észleljük magunkon, keressük fel a húgyutak specialistáját, egy urológus szakorvost, vagy kérjünk időpontot a nőgyógyászunktól.

Dr. Demjén László azt javasolja, ha azt tapasztaljuk, hogy sokszor van görcsös vizelési ingerünk, ami azonban nem jár vizelettel, és gyakran előfordul, hogy csak pár csepp ürül, erős égő, szúrófájdalomkíséretében, vagy akár vérvizeléssel, akkor mindenképp forduljunk orvoshoz. "A tünetek megjelenésekor fontos a teljes vizeletüledék-vizsgálat elvégzése, súlyosabb tünetek, visszatérő fertőzések esetében célszerű vizelettenyésztést is kérni a laboratóriumtól, mindenképpen még a kezelés megkezdése előtt."

Az antibiotikus kezelés mellett legfontosabb megelőzésként is a bő folyadékfelvétel, amely hígítja a vizeletet és így csökkenti a baktériumok koncentrációját is. Enyhíthetik a tüneteket a nem-szteroid gyulladáscsökkentők, a fájdalomcsillapítók és a gyógyteák is. A panaszok ismételt kiújulását megelőzendő lényeges, hogy a társuló nőgyógyászati, kismedencei gyulladásokat is kezeltessük - figyelmeztet szakértőnk.

Hogyan előzzük meg a fertőzést?

A szülész-nőgyógyász elmondja azt is, hogyan tudjuk egy kis odafigyeléssel megelőzni a bajt. Természetesen a hideg helyen való ücsörgés csökkentheti a helyi immunválaszt, azonban a bakteriális fertőzés eredete más. Fontos például a higiéniára való odafigyelés. Idegen vécé kilincséről vagy más berendezési tárgyakról is kerülhet a kezünkre fertőző baktérium, amit aztán a kezünkről átviszünk azokra a kényes területekre, ahol elszaporodva fertőzést okoz. Ezért nem csak a vécéhasználat után, hanem előtte is kezet kell mosni. Azt sem árt észben tartani, hogy mindazok a baktériumok, amelyek idegen mosdókban tenyésznek, a saját otthonunkban is éppúgy megtalálhatók: éppen ezért otthon is ugyanolyan gondosan kell ügyelni a higiéniás szabályokra, ha el akarjuk kerülni a húgyúti fertőzéseket.

Szexuális együttlétkor érdemes a spermicidfogamzásgátlómódszereket kerülni, változókorban lévő nőknél pedig akár a helyi hormonkezelés is segíthet a megelőzésben. Amiről pedig semmiképpen sem szabad megfeledkeznünk, az a megfelelő folyadékbevitel. Ha rendszeresen elég vizet iszunk, azzal lehetővé tesszük a folyadék átáramlását, amely átmossa a vesét, a húgyvezetéket, a hólyagot és a húgycsövet.

A cikk a Nők Lapja Egészség 2017. augusztus-szeptemberi számában jelent meg.