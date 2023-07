Sokan hiszik, hogy a szex miatt van de tévednek!

A kellemetlen tünetekkel járó hüvelyfolyás egyik leggyakoribb oka a gombás fertőzés (vulvovaginalis candidiasis), ami a nők többségét élete során legalább egy alkalommal érinti. A betegségre hajlamos nők körében gyakran kiújuló problémát azonban nem külső tényezők idézik elő, hanem a szervezetben zajló belső változások.

Kiváltó okok

A Candida törzsbe tartozó gombák normál körülmények között is megtalálhatók a hüvelyben. Számos, a hüvelyflóra egészséges egyensúlyáért felelős baktérium társaságában élnek, és alapvetően semmilyen problémát nem okoznak. Ha azonban a hüvelyben a hasznos – az intimflóra enyhén savas kémhatását fenntartó – tejsavtermelő baktériumok száma lecsökken, a gombák kóros szaporodásnak indulhatnak. Erre utalhatnak a gombafertőzés tipikus tünetei: a fehér színű, túrós-darabos állagú, szagtalan hüvelyfolyás, a viszketés és a fájdalmas szeméremtesti duzzanat.

ELTERJEDT TÉVHIT, HOGY A HÜVELY GOMBÁS FERTŐZÉSE SZEXUÁLIS ÚTON TERJED. FOTÓ: GETTY IMAGES

Magas kockázatú tényezők

Bizonyos hétköznapi szokások, betegségek, illetve élethelyzetek fokozhatják a fertőzés kialakulásának a kockázatát. A hormonális változások hatással vannak a hüvelyflórára is, ezért sűrűn előforduló kórkép például a várandósság során, valamint bizonyos hormontartalmú gyógyszerek – például fogamzásgátlók – alkalmazásakor. Kifejezetten gyakran alakul ki antibiotikumkezelések után, hiszen azok nemcsak a kórokozókat, de a szervezetben – és így a hüvelyben – élő hasznos baktériumokat is megtizedelik. A hüvelygomba nagyobb eséllyel jelenik meg akkor is, ha az immunrendszer általánosan meggyengül, de megnő az esélye fokozott stressz, különböző betegségek, így például daganatok, diabétesz és egyéb endokrin kórképek esetén egyaránt.

Hajlamosító életmódbeli szokások

Vannak olyan nők, akik kifejezetten hajlamosak a hüvelyfertőzésekre. Különösen a lúgos, illatosított és színezett hagyományos szappanok, illetve tusfürdők gyakori használata befolyásolhatja a savas hüvelyi pH-t, csakúgy, mint a feleslegesen alkalmazott hüvelyöblítések. Javasolt az intimbetétek közül is az illatmentes változatot használni, illetve gyakran cserélni. Bizonyos óvszerek, spermicidek és síkosítók szintén felboríthatják a hüvelyflóra egyensúlyát.

Az öltözködési szokásokra is érdemes fokozottan odafigyelni. A hüvelygomba elkerülése érdekében ajánlott lecserélni a műszálas vagy nem légáteresztő anyagból készült fehérneműket jól szellőző, pamut alsóneműkre. Fokozottan figyelni kell a ruhadarabok szárazságára is. Erős izzadás esetén azonnal cseréljük le a fehérneműt, akárcsak a nedves fürdőruhákat úszás után, hiszen a meleg, párás környezet kifejezetten kedvez a hüvelygomba szaporodásának.

A bakteriális vaginózis (BV) olyan hüvelyfertőzés, amelyet az okoz, hogy valamilyen kórokozó baktérium elszaporodik a hüvelyben. Ahhoz, hogy a kezelése hatékony legyen, nem elegendő csupán a kórokozók számát visszaszorítani.

A hüvelygomba visszaszorítása

Amennyiben a kellemetlen tünetek már kialakultak, általában annyira elviselhetetlenek, hogy nehéz azokat sokáig kibírni. A patikában vény nélkül elérhetők olyan nyugtató hatású növényi összetevőket tartalmazó készítmények, amelyek képesek enyhíteni a hüvelygomba tüneteit: a kínzó viszketést és a fájdalmas, égő érzést. Lényeges szempont még a hüvelygomba kezelése során a savas hüvelyi pH helyreállítása, amely képes gátolni a gombák szaporodását.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!