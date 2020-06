PMS: hogyan befolyásolja a nő életét?

A premenstruációs szindróma (PMS) elnevezés egy olyan ismert tünetegyüttest takar, amely a havi vérzés előtt jelentkező fizikai, érzelmi, illetve viselkedésbeli panaszokat és változásokat foglalja magába. A kellemetlen tünetek általában a menstruációt megelőző héten jelentkeznek, és rendszerint a vérzés első pár napján múlnak el. A PMS egy igen gyakori jelenség a fogamzóképes korú hölgyek körében: négy nőből hármat érint. A 20 és 40 év közöttieknél a legjellemzőbb, de akár már serdülőkorban is jelentkezhetnek a kínzó panaszok.

A PMS tünetei

A premenstruációs szindróma lehetséges tüneteit felsoroló listán már több mint 150 panasz szerepel: vannak köztük lelki tünetek, gyomor- és bélpanaszok, vegetatív zavarok, illetve bőrpanaszok is. A leggyakrabban ingerlékenységre, cukoréhségre, alvászavarokra, levertségre, puffadásra, alhasi görcsökre, mellfeszülésre és pattanásos bőrre panaszkodnak a nők a havi vérzés jelentkezése előtti napokban, de akár fejfájás, fokozott verejtékezés, hasmenés, hányinger és hányás is előfordulhat. Az észlelt tünetek száma és erőssége azonban egyénenként, de akár életszakaszonként is változhat. A nők mintegy 5 százalékánál akár ideiglenes munkaképtelenséget is okozhatnak az olykor erős fájdalommal és álmatlansággal járó panaszok.

A premenstruációs szindróma gyakran jár együtt hasi görcsökkel. Fotó: Getty Images

A súlyosabb változat: a PMDD

A nők körülbelül 10 százalékának életét a PMS-nél súlyosabb formában jelentkező premenstruációs diszfóriás zavar (PMDD) teszi nehezebbé. Ez szintén a havi vérzés előtt jelentkezik, és - a PMS-hez hasonlóan - gyakran mellfájdalmat, hangulatingadozást és puffadást idéz elő. Sokan azonban erős ízületi fájdalmakat, hullámokban érkező migrént, megmagyarázhatatlan szorongást, vagy akár pánikrohamokat is tapasztalhatnak. Egyes nők minden ok nélkül jelentkező dühkitörésekről és szűnni nem akaró ingerültségről is beszámolnak.

Van, aki jobban szenved

Bár a menstruációt megelőző kellemetlen tünetek pontos kiváltó okát még nem sikerült kideríteni, nagy valószínűséggel fontos szerepet játszanak a ciklus alatti hormonális változások. Ez megmagyarázhatja azt is, hogy egyes hormonzavarok miért növelik meg a panaszok jelentkezésének kockázatát, illetve miért súlyosbítják az adott tüneteket. Ha ugyanis valakinél ösztrogéndominancia vagy pajzsmirigy-alulműködés áll fenn, akkor az illető jó eséllyel erősebb és kínzóbb panaszokat érzékel majd amenstruációelőtti napokban. Ezek mellett az inzulinrezisztencia, a policisztás ovárium szindróma (PCOS), a magas prolaktinszint, és a mellékvesekéreg betegségei is ronthatnak a PMS vagy a PMDD tünetein.

Mit lehet tenni?

Az első lépés az, hogy felismerjük ezt a tünetegyüttest, majd keressünk vagy kérjünk segítséget. A kellemetlen tüneteket már egyes életmódbeli változtatásokkal is enyhíthetjük. Fontos például, hogy beiktassuk az életünkbe a rendszeres testmozgást. A sportolás ugyanis csökkentheti a szorongást és a stressz-szintet, javíthatja azalvásminőségét, és a hormonjainkat is segíthet kordában tartani. Egyesek mozgásigénye egyébként is nagyobb a PMS hatására, azonban ügyelni kell arra, hogy ne terheljük túl magunkat. Heti 3-szor 20 perc mozgás kezdetnek elegendő.

Emellett érdemes odafigyelni a táplálkozásra is. Egyes vélemények szerint enyhítheti a kellemetlen panaszokat, ha a menstruációt megelőző napokban megnöveljük a szénhidrátbevitelt. Így ugyanis több szerotonint termel a szervezetünk, ez a hormon pedig segít a kiegyensúlyozott, jó hangulat fenntartásában. Ugyanakkor ajánlott csökkenteni a cukor, a tejtermékek és az állati zsírok bevitelét, az alkoholt és a koffeint pedig jobb kerülni ezeken a napokon. Sokaknál a B6-vitamin és a kalcium is beválhat a kínzó panaszok ellen. Érdemes továbbá mérsékelni az életünkben a stresszt - ehhez bátran kérjük pszichológus vagy pszichiáter segítségét.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a tünetek erősen rányomják a bélyegüket a mindennapjainkra, és az életmódbeli változások hatására sem enyhülnek, ajánlott kikérni egy orvos véleményét. Ezt a lépést azért is érdemes megtenni, mert a laborvizsgálatok során könnyen kiderülhet, ha valamilyen endokrinológiai probléma húzódik meg a kínzó panaszok mögött. Ha bebizonyosodik a hormonzavar, akkor annak kezelése mérsékelheti, de akár meg is szüntetheti a PMS vagy a PMDD tüneteit. Az orvos emellett egyéb megoldásokat, például fogamzásgátló tablettát, fájdalomcsillapítót vagy antidepresszánst is ajánlhat a tüneteink enyhítése érdekében.