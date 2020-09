Így szüntethetők meg a PCOS tünetei

A policisztás ovárium szindróma (PCOS) becslések szerint a nők 6-8 százalékát érinti. A hormonális hatásra petefészekben megjelenő apró ciszták bármely életkorban jelentkezhetnek, ám nem mindig járnak fájdalmas tünetekkel. Ezért előfordulhat, hogy a több szervet is érintő kórképre csak akkor derül fény, amikor egy nőnek nem sikerül teherbe esnie, és meddőségi vizsgálaton vesz részt. Mivel a betegség összetett, diagnosztizálása sem egyszerű. Ha felismerhető vagy gyanús tünetek jelentkeznek, érdemes endokrinológus szakember segítségét kérni. Annál is inkább, mert ha kezeletlenül marad, szövődményeként kialakulhat cukorbetegség, de szív- és érrendszeri betegségeket, vagy ösztrogénfüggő daganatok kialakulását is okozhatja.

A gyógyíthatatlan PCOS tünetei közé tartozik többek között az arc szőrösödése, az inzulinrezisztencia, a rendszertelen menstruáció, a túlsúly, a sorozatos vetélés és a férfias típusú hajhullás is. Megfelelő kezeléssel az állapotromlás megakadályozható és a tünetek többsége megszüntethető. Témával foglalkozó cikkében a curejoy.com összefoglalta azokat a lehetőségeket, amelyekkel a PCOS tünetei kielégítően kezelhetők. Ezek közé tartozik az ideális testsúly fenntartása is.

A PCOS tünetei a nők 6-8 százalékának életét megkeserítik. Fotó: Getty Images

Ügyeljünk testsúlyunkra és vércukorszintünkre!

A magasság és a testsúly arányát jelző BMI-vel (Body Mass Index) kiszámítható, hogy kinek mi számít egészségügyi szempontból ideálisnak. A normál BMI elérése a nőknél pozitív hatással van a menstruációs ciklus alakulására, a rendszeres havi vérzés pedig hozzájárul a spontán teherbeeséshez. A túlsúly szerepet játszhat különféle betegségek, így a PCOS kialakulásában is. Csökkenthetjük azelhízáskockázatát, ha visszafogjuk a felesleges szénhidrátbevitelt. Ne nassoljunk egész nap, mert a számolatlanul fogyasztott péksütemény, édesség, tészta amellett, hogy villámgyorsan gyarapítja plusz kilóinkat, vércukorszintünkre is károsan hathat.

Súlyos szövődményeket okozhat a PCOS A policisztás ovárium szindróma hosszú távon növeli az inzulinrezisztencia, majd a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, a menstruációs zavarok pedig meddőséget okozhatnak. A témáról bővebben itt olvashat.

A diéta jó hatással van a PCOS-re

Szerencsés esetben, amennyiben még nem jelentkeztek szövődmények, a PCOS diétával jól karban tartható. Kulcsa a rendszeres testmozgás és szakember segítségével kialakított helyes táplálkozás, amelyek biztosítják a kiegyensúlyozott vércukorszintet. A szénhidrátfogyasztás visszavágása mellett ügyeljünk rá, hogy pihenésre, alvásra is jusson időnk, ezeknek hiánya ugyanis növelheti a diabétesz kialakulásának esélyét.

A koleszterinszintünkre is érdemes figyelnünk. A telített zsírsavakat (például sertészsír vagy kókuszolaj), és transzzsírokat (például margarinok) tartalmazó ételek helyett válasszunk olyanokat, melyek telítetlen zsírsavakban gazdagok. Ilyenek az olajos magvak, diófélék - mandula, kesudió, dió -, az avokádó, vagy az omega-3 zsírsavakban bővelkedő halak, mint a lazac vagy a makréla.

Milyen ételek segíthetnek a PCOS-ben szenvedőknek?

Szakemberek azt javasolják, hogy fogyasszunk minél több gyulladáscsökkentő ételt, megelőzve a szervezetünket terhelő gyulladásos gócok kialakulását. Ezek közé tartozik a gyömbér, a gránátalmalé, az édesburgonya, a zöld leveles zöldségek, a kurkuma és afokhagymais.

A görögszénamag serkenti a glükózanyagcserét, ezáltal pozitív hatással van az inzulinrezisztenciára, és jótékony hatással bír hormonháztartásunkra is, hozzájárulva a rendszertelen menstruációs ciklus beszabályozásához. Érdemes azonban vigyázni vele, mert a javasolt napi mennyiséget túllépve mellékhatásként jelentkezhet allergiás reakció, hányás, vagy túlzottan alacsony vércukorszint.

Ízletes segítségek: ezeket fogyasszuk rendszeresen!

Néhány fűszer vagy fűszernövény fogyasztása szintén hozzájárulhat a PCOS-t okozó tünetek mérsékléséhez. A fahéj például a rendszertelen menstruációs ciklus beszabályozásában segíthet, emellett csökkenti az inzulinrezisztenciát. A kömény fitoösztogén-tartalmával a PCOS-ben szenvedőknél bizonyos szervekben ösztrogénszerű hatást válthat ki. Segít szinten tartani a koleszterin- és a vércukorszintet. A bazsalikom szintén alkalmas rá, hogy hozzájáruljon vércukorszintünk csökkenéséhez.

A fahéj ízletes, és hasznos szervezetünk számára. Fotó: Getty Images

A zöld tea hatóanyagai is kedvezőek

A rendszeresen fogyasztott zöld tea amellett, hogy ízletes, hatékonyabbá teszi anyagcserénket, ösztönzi a zsírégetést, ezzel elősegítve az előirányzott súlyvesztést. A lenmagról se feledkezzünk el, mert igazi jolly joker. Csökkenti a koleszterinszintet és lelassítja a glükózanyagcserét, jótékonyan befolyásolja az emésztést és omega-3 zsírsavakat is tartalmaz. Hozzájárul az androgénszint csökkentéséhez is, amely a petefészek működésében jut fontos szerephez.

Bármilyen megoldást is választunk a PCOS tüneteinek enyhítésére, mielőtt elkezdünk kísérletezni, mindenképpen konzultáljunk hozzáértő endokrinológussal!