Hólyaghurut: ezért gyakoribb a nőknél

A különféle húgyúti fertőzések – beleértve a hólyaghurutot is – meglehetősen mindennapos és gyakori problémának számítanak világszerte. Becslések szerint csak az Egyesült Államokban évente több mint 7 millió olyan húgyúti fertőzést diagnosztizálnak, amely szövődménymentesen gyógyul.

Az egyik leggyakoribb húgyúti fertőzés: a hólyaghurut

A statisztikai adatok szerint a nők harminc százaléka életében legalább egyszer megküzd a hólyaghurut tüneteivel, kétharmaduk pedig ennél többször: náluk a fertőzés bizonyos időközönként vissza-visszatér. Utóbbiak közel felénél ráadásul egy éven belül jelentkeznek ismét a szimptómák. Ezek közé tartozik a gyakori vizelési inger, a vizeletürítéskor jelentkező fájdalom vagy égő, csípő érzés, valamint a kellemetlen szagú, esetenként megváltozott színű – sötét vagy véres – vizelet.

Mivel ezek a tünetek kellemetlenek, de nem életveszélyesek, az érintettek többsége nem fordul azonnal orvoshoz. Megfelelő kezelés híján azonban súlyos szövődmények is felléphetnek. A kórokozók ugyanis az alsó húgyutakból lassan felszállhatnak a veséig és a vesemedencéig, ahol lázzal és komoly fájdalommal járó gyulladást okozhatnak. Ebben az esetben a kezelés lényegesen időigényesebb, és nagyobb odafigyelés szükséges, mint a kezdeti szakaszban. A megfelelő és szakszerű kezelés azért is fontos, mert enélkül a fertőzés krónikussá válhat, vagyis időről időre kiújulhat.

Megfelelő kezelés nélkül súlyos szövődmények is felléphetnek. Fotó: Getty Images

Miért gyakoribb a hólyaghurut a nőknél?

A hólyaghurut előfordulása a nők körében lényegesen gyakoribb, mint a férfiaknál: becslések szerint az érintetteknek csak körülbelül 20 százaléka férfi. Ennek számos oka lehet. Az első és legfontosabb körülmény, amely nagyban megkönnyíti a hólyaghurut kialakulását, hogy a nők húgycsöve sokkal rövidebb a férfiakénál: mindössze 4-5 centiméter. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hüvely és a húgycső környékén található kórokozók könnyebben és gyorsabban jutnak fel a húgyhólyagba.

Az anatómiai adottságok mellett a hajlamosító tényezők is fontosak

A szexuálisan aktív nőknél nagyobb a húgyúti fertőzések kialakulásának kockázata, mivel a kórokozók az intim együttlétek alkalmával viszonylag egyszerűen bekerülhetnek a húgycsőbe, ahonnan egyenes út vezet a húgyhólyagig. Éppen ezért nem szabad megfeledkezni az intimhigiéniáról. Ez egyébként azok számára is fontos, akik nem élnek aktív nemi életet. Vizelés után a húgycső környékének gondos megtisztításával csökkenthető annak veszélye, hogy az itt található kórokozók elszaporodjanak és húgyúti fertőzést okozzanak.

A hólyaghurut hajlamosító tényezői közé tartozik a legyengült immunrendszer is: ilyenkor a kórokozók gyakorlatilag ellenállás nélkül jutnak be a szervezetbe, ahol villámgyorsan el is szaporodnak. Az életkor előrehaladtával ráadásul az immunrendszer magától is gyengül. Bár ez egy természetes folyamat, kedvez egyebek mellett a hólyaghurutot okozó baktériumok, vírusok vagy gombák tevékenységének is.

Egyes gyógyszerek szedése szintén hozzájárulhat az immunrendszer gyengüléséhez, ahogy bizonyos krónikus betegségek – például anyagcsere-problémák, emésztőrendszeri betegségek vagy a diabétesz – megléte is. Várandósság idején is megnő a húgyúti fertőzések kockázata: a hormonháztartás megváltozása ugyanis egyebek mellett azzal is járhat, hogy a húgycső a normálisnál tágabb lesz, megkönnyítve a különféle kórokozók bejutását. Az is növeli a hólyaghurut veszélyét, ha nem fogyasztunk elegendő folyadékot, vagy a vizeletürítés nem rendszeres: ilyenkor a hólyagban tartogatott vizelet ideális közeg a baktériumok szaporodásához.

Mi lehet a megoldás?

Ha húgyúti fertőzésre utaló súlyos tüneteket észlelünk, mint például a magas láz, levertség, vér a vizeletben, mindenképpen forduljunk orvoshoz. A megfelelő és hatékony kezelés érdekében ugyanis fontos kideríteni, milyen típusú kórokozó áll a háttérben. Bakteriális fertőzés esetén antibiotikumkúrára van szükség: az erre legmegfelelőbb készítményt és a kezelés idejét az orvos határozza meg. Fontos, hogy az utasításokat tartsuk be, ellenkező esetben – ha a kúrát félbeszakítjuk, vagy a célra nem alkalmas készítményt választunk hozzá – a fertőzés idővel kiújulhat, vagy súlyos szövődményekkel járhat. A korai tünetek enyhítésére hasznosak lehetnek azok a patikában vény nélkül kapható, gyógynövényi összetevőket tartalmazó gyulladáscsökkentő készítmények, amelyeknek nem csupán antibakteriális, de enyhe vízhajtó hatásuk is van, így segítve a hólyag természetes tisztulását.

