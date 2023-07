Ezek a munkák fokozhatják a petefészekrák veszélyét

Évről évre közel másfél ezer nőt diagnosztizálnak petefészekrákkal, valamint mintegy hat-hétszáz halálesetet okoz a betegség Magyarországon. A Mayo Clinic leírása szerint a daganattípus kialakulása szempontjából fokozott veszélyben vannak...

az idősebb nők;

akik egyes genetikai mutációkat hordoznak (például a BRCA1 és BRCA2 gének mutációját);

azok, akik családjában előfordult már petefészekrák;

a túlsúllyal vagy elhízással élők;

akik menopauzás tüneteik enyhítésére hormonpótló terápiát kapnak;

akik endometriózissal küzdenek;

akik menstruációja fiatalabb életkorban kezdődött, illetve akik később léptek változókorba;

továbbá akik sosem voltak várandósak.

Egy friss kutatás szerint a fodrászok körében is gyakrabban fordulhat elő petefészekrák. Fotó: Getty Images

Egy, az Occupational & Environmental Medicine című folyóiratban most megjelent tanulmány szerint a felsoroltak mellett fontos szerepet játszhat az is, hogy milyen szakmában dolgoznak a nők, illetve munkájuk során milyen anyagokkal érintkeznek. Mint az a kiadó közleményében olvasható, a tanulmányt jegyző kanadai-francia kutatócsoport hét montréáli kórház összesen 491 női páciensének adatait elemezte a 18-79 éves korosztályból, akiknél 2010 és 2016 között diagnosztizáltak epiteliális petefészekrákot, a betegség leggyakoribb típusát. A kontrollcsoportba 897 olyan nő került be, akik életkoruk és lakóhelyük alapján összehasonlíthatóak voltak a vizsgált populációval, illetve akiknél nem mutattak ki petefészekrákot.

A lehetséges befolyásoló tényezők számításba vétele után kirajzolódott, hogy vannak olyan szakmák, amelyek mellett gyakrabban fordul elő petefészekrákos megbetegedés. A több mint tíz éve fodrászként, borbélyként, kozmetikusként vagy egyéb szépségápolási munkakörökben dolgozók körében például háromszor magasabbnak bizonyult a kockázat, míg a könyvelőknél kétszer magasabb rizikóról számoltak be a kutatók. Ugyancsak háromszor gyakrabban betegszenek meg azok a nők, akik az építőiparban helyezkedtek el hosszú távon. A ruhaiparban több mint tíz éve végzett munka – beleértve még a hímzést is – 85 százalékos, míg az értékesítésben betöltött és a kiskereskedelmi állások 45 és 59 százalékos kockázatnövekedéssel mutattak kapcsolatot.

A különböző vegyi anyagok közül 18 olyat sorol fel a tanulmány, amelyek több mint 40 százalékkal fokozzák a petefészekrák kialakulásának veszélyét, ha a nők nyolc évet meghaladó ideig rendszeresen érintkeznek munkájuk során azokkal. Ezek közé tartozik a hintőpor, az ammónia, a hidrogén-peroxid, hajformázók, szintetikus és poliészter szálasanyagok, szerves színezékek és pigmentek, a cellulóz, a formaldehid, hajtógázok, a benzinben és a fehérítőben természetesen előforduló vegyületek. Az eredmények a tanulmányt véleményező dr. Melissa Friesen és Laura Beane Freeman, az amerikai Nemzeti Rák Intézet (NCI) két szakértője szerint jól példázzák, miért fontos, hogy a korábbi gyakorlattal szakítva a női nem is megfelelő módon reprezentálva legyen a rosszindulatú daganatos betegségek és a foglalkozási ártalmak kapcsolatát vizsgáló kutatásokban.