A szülés utáni időszak egyik legzavaróbb része

Terhesség alatt sok leendő édesanyának lesz dúsabb, erősebb a haja, ám az e felett érzett örömöt a szülés után hamar felváltja a kétségbeesés, hiszen a szálak elvékonyodnak, hullani kezdenek. A jelenséget a várandósság során kialakuló hormonális változásokkal lehet magyarázni. A babavárással párhuzamosan megnövekszik például az ösztrogénszint, amelynek hatására a hajszálaink az úgynevezett anagén, vagyis növekedési fázisban maradnak a szülésig, vagyis a normális ütemű hajhullás sokkal lassabb lesz. Mint azt Dr. Sejal Shah bőrgyógyász aláhúzta, a kicsi világra jötte után a hormonok működése rendeződik, a megnövekedett ösztrogénszint normalizálódik, ami beindítja a hajhullást.

Miért hullik szülés után a haj, és mit tehetünk ellene? Forrás: Getty Images

A jelenséget telogen effluviumnak hívják dr. Shad szerint, a fogalom a lassan kialakuló, általában mérsékelt és visszafordítható hajvesztést takarja, amely a kiváltó ok megszűnése után még jó ideig fennáll. Az állapot teljesen természetes, és szerencsére ideiglenes, és bár nem kell tartanunk attól, hogy megkopaszodunk, mivel minden édesanya hormonrendszere egyéni módon működik, előfordulhat, hogy valaki jelentős mennyiségű hajat veszt el. "A legtöbb esetben magától normalizálódik a helyzet, ám változó, hogy ez kinél mennyi idő után következik be. Van, akinek három, míg másnak hat hónap szükséges hozzá, de egy évig is eltarthat" - részletezte a szakember.

Megállítani nem, de kontrollálni lehet a folyamatot. Dr. Shah leszögezte, kulcsfontosságú a megfelelő étrend kialakítása, hiszen megerősítheti a hajat, és segíthet egészségesen tartani azt. Fektessünk nagy hangsúlyt a fehérje- és a vasbevitelre, és ha a hajhullás ijesztően kóros méreteket ölt, valamint hosszú hónapok után sem enyhül, érdemes orvoshoz fordulni. Elképzelhető, hogy pajzsmirigy- vagy más egészségügyi probléma áll a háttérben.

Egy új fazon vagy egy fejkendő is sokat segíthet

Stephanie Scuoppo hairstylist szerint néhány trükkel ügyesen javíthatjuk hajunk kinézetét. Célszerű lehet egy olyan új szín vagy fazon kipróbálása, amelytől dúsabbnak tűnik a frizura, de már az is sokat dobhat a megjelenésünkön, ha máshova helyezzük a választékot. Figyeljünk arra, hogy a hajunk megváltozott állagának megfelelő termékeket használjunk, keressük azokat, amelyek pozitív hatással vannak például a volumenére. Viseljünk színes fejkendőket, hajpántokat, kalapokat, hajgumikat és egyéb díszeket, ezek nagyon mutatósak és elrejtik a kíváncsi szemek elől a gyérebb részeket.

Forrás: parents.com