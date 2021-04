A leggyakoribb tévhit a klimax kezeléséről

A menopauza hormonkezelésétől máig sokan tartanak, mivel egyrészt félnek az esetleges mellékhatásoktól, valamint több tévhit is kering a terápiával kapcsolatban. Dr. Hetényi Gábort, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza segít eloszlatni a leggyakoribbakat.

Tévhit: rákot okoz

Talán ez a leggyakoribb tévhit aklimax hormonterápiájáról, és sokan emiatt mondanak le róla. A félreértés azon alapul, hogy ha a szervezetbe több hormon kerül, mint amennyit az igényel, az megnöveli bizonyos rosszindulatú sejtburjánzások esélyét. A hormonpótló kezelés viszont nem okoz rákot egészséges embereknél, akiknek a kórtörténetében nem szerepel hormonérzékeny daganat (főleg, ha fiatalabbak, nem túlsúlyosak, nem dohányoznak).

Tévhit, hogy a klimax hormonterápiáját ne igényelhetnék fiatalabbak, vagy enyhébb tünetekkel küzdők. Fotó: Getty Images

Tévhit: a terápia csak súlyos tüneteknél alkalmazható

Szintén gyakori félreértés az, hogy a hormonpótlást akkor ajánlják, ha az érintettnek súlyos tünetei vannak. Pedig az igazság az, hogy nem kellenek ahhoz szinte már elviselhetetlen panaszok, hogy igényelje bárki is a kezelést. Tehát, már egészen enyhe hőhullámoknál, izzadásnál és hangulatingadozásoknál is bátran kérheti. Sőt, ha szeretné, akkor posztmenopauzában is folytathatja a terápiát.

Tévhit: korai klimaxnál nem alkalmazható

A nők többsége 50 éves kora körül lép be a menopauzába, ám olykor megesik, hogy ez akár a 30-as éveikre esik (korai klimaxnak nevezzük, ha 45 éves kor előtt indul a klimax). Sajnos a tünetek ekkor épp úgy jelentkezhetnek, mint az idősebbeknél, így természetesen számukra is elérhető a hormonpótlás.

Tévhit: csak egyféle készítmény létezik

Ez szerencsére nincs így, ma már több hormonpótlás közül lehet választani. Az orvos figyelembe veszi a páciens életkorát, panaszait, hormonális paramétereit és az alapján választja ki a számára legideálisabb terápiát - magyarázza dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

Tévhit: nincs semmi haszna a tünetek csillapításán kívül

A hormonpótló kezelést kifejezetten ajánlják menopauza esetén, és nem csak a panaszok mérséklése/megszüntetése miatt. Tanulmányok ugyanis bebizonyították, hogy a terápia jelentősen csökkenti a csontritkulás esélyét/mértékét, mellyel a legtöbb idősebb nő előbb-utóbb szembesül (főleg korai klimax esetén).

Tévhit: szívproblémákat okoz a hormonpótlás

A rosszindulatú daganatokon kívül sokan tartanak a szívproblémák fellépésétől a hormonterápia miatt. Valóban, az időseknél (60-as, 70-es korosztály) jelen van ilyen rizikó, ám a fiatalabbaknál nincs. Éppen ezért érdemes idejében elkezdeni a kezelést. Ráadásul azoknál, akik csupán ösztrogén tartalmú készítményeket használnak, kisebb a szívpanaszok fellépésének esélye, mint azoknál, akik klimaxban nem alkalmaznak ilyen szereket.