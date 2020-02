A menopauza, vagyis a változókor a nők életének az a része, amikor a petefészkek működése fokozatosan leáll. Ez jellemzően 50 éves kor körül következik be, és végérvényesen lezárja a természetes teherbeesés lehetőségét - adja meg a definíciót dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza.

Egyes esetekben a menopauza bekövetkezhet 40 éves kor alatt is, ami komoly lelki megterhelést jelent a gyermektelen, de babára vágyó nőknek. A korai menopauza hátterében állhatnak természetes folyamatok is, de az is előfordul, hogy orvosilag szükséges indukálni az állapotot.

Egyes esetekben az a bizonyos óra sajnos gyorsabban ketyeg. Fotó: iStock

A korai, illetve az átlagos időben bekövetkező változókor tünetei nem térnek el egymástól. A probléma igazából az, hogy a jeleket gyakran kiválthatja stressz is, így ha tapasztalja őket, érdemes nőgyógyászhoz fordulni.

Ellenőrizze, hogy áll a biológiai órája Töltse ki a tesztet és megtudja, hogy áll a menopauzával- kattintson!

A tünetek a következőek lehetnek:

rendszertelen, kimaradó menzesz

erősebb, vagy gyengébb ciklus a megszokottnál

hőhullámok

hüvelyszárazság

hólyagingerlékenység

hangulatingadozások

csökkent nemi vágy

A korai menopauza ráadásul nem csak a babavállalás miatt jelent problémát. Dr. Lőrincz Ildikó arra is felhívja a figyelmet, hogy az ösztrogén szintjének csökkenése más betegségek valószínűségét növeli. A menopauza következtében a leálló petefészkek már nem termelnek annyi ösztrogént. A hormon szintjének esése pedig megnöveli a csontritkulás, a vastagbél, illetve a petefészekrák kialakulásának esélyét. Az ösztrogénszint csökkenése rossz hatással lehet a fogakra is, mivel növeli a paradontális betegségek lehetőségét, így a fogak elvesztésének esélyét is.

A korai menopauza nem visszafordítható folyamat, így a benne szenvedő nők tüneti enyhítésért fordulhatnak az orvoshoz. Ha azonban a cél a teherbeesés, akkor a szakemberrel való konzultáció fokozottan fontos, hiszen a gyermekvállalás lehetősége még ekkor sem teljesen kizárt.

Asszisztált reprodukciós módszerekkel ilyen esetekben is megkísérelhető a petesejt nyerése, ez azonban csak nagyon ritkán vezet eredményre. Sokkal eredményesebbek a donor petesejtből kihordott terhességek, ilyenkor rokon vagy anonim személy segítségét lehet kérni a kívánt kisbaba megszületéséhez. Természetesen az édesapa ilyen esetben a nő férje vagy élettársa lesz.