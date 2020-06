50 felett így lehet fogyni

A változókorban tényleg nehezebbé válik a súlycsökkentés, de nem lehetetlen - szakértői tanácsokkal próbálunk ebben mi is segíteni.

Kardió helyett intervallumedzés

Kutatási eredmények is arra utalnak, hogy kardióedzés helyett érdemes inkább a magas intenzitású intervallumedzést (HIIT edzést) kipróbálni. Ez utóbbi ugyanis hatékonyabban segíti a zsírégetést és az izomépítést, mint az alacsonyabb intenzitású kardiózás. 65 éves kor felett pedig azért is különösen ajánlott, mert az állóképességet is növeli.

Súlyzós edzések

Mennyit eddzünk egy héten? A Prevention.com által megkérdezett szakértők szerint legalább heti ötször 30 perc mozgás lenne az ideális, intenzívebb sportolás esetén viszont heti háromszor 20 perc is elég.

Az izomtömeg növelése a csökkenő ösztrogénszint miatt nem könnyű, de a fent említett HIIT- és a súlyzós edzések kombinálásával látványos eredményeket lehet elérni. Sokan tartanak a súlyzóktól, pedig a jól felépített súlyzós edzések segítenek megakadályozni az izomvesztést és azanyagcserelelassulását is.

Több protein

Érdemes étkezésenként 20-25 gramm protein bevitelére törekedni, mert meghosszabbítja teltségérzetet és mérsékli a kívánósságot. Így hosszabb távon a súlycsökkentésben is segít. Emellett a megfelelő proteinbevitel nagy szerepet játszik abban is, hogy izomtömegünket a kor előrehaladtával is hatékonyabban megőrizhessük.

A súlyzós edzés az egyik leghatékonyabb módszer az idóskorielhízásellen. Fotó:123rf

Kevesebb kalória

Negyvenes évektől kezdve folyamatosan lassul az anyagcsere, így évtizedenként 200 kalóriával kell csökkenteni a napi kalóriabevitelt. Például, ha egy negyvenéves nőnek még 1800 kalória a napi szükséglete, akkor 50 évesen 1600, hatvanas éveiben 1400, 70 éves korára pedig már csak 1200 kalóriát kell bevinnie. A kalóriák figyelése egyébként a súlycsökkentésben is fontos szerepet játszik - csak a sport nem elég!

A változókorú nők húsz százalékánál léphet fel depresszió, de gyakoriak a hangulatingadozások és a bánatevés is. Ilyen esetben érdemes felkeresni egy orvost, illetve sokat segíthet a kognitív viselkedésterápia is.

Hidratálás

Naponta legalább 6-8 pohár víz fogyasztása ajánlott, megnövelt fizikai aktivitás esetén azonban ennél többre lesz szükség. Erre persze nem könnyű odafigyelni egy-egy zsúfolt nap során, de már erre a célra is léteznek mobilapplikációk.

Rostbevitel

Menopauza idején különösen fontos az elegendő zöldség és gyümölcs fogyasztása, főként a rosttartalom miatt. Napi 25-30 gramm rosttal ugyanis fenntartható az emésztés egészséges működése, és a teltségérzethez is hozzájárul.

Forrás: prevention.com