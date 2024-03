Skizofréniával küzd a Csillagok Háborúja egykori gyereksztárja

Lloyd mindössze 10 éves volt, amikor Liam Neeson és Ewan McGregor oldalán feltűnt az 1999-ben kiadott hollywoodi szuperprodukcióban. Az azóta eltelt évek alatt a nyilvánosságtól távol élte életét, édesanyja, Lisa azonban a napokban arról számolt be: a ma 35 éves férfi mentális egészsége nagyon leromlott napjainkra. Mint azt az Independent írja, Lloydnál paranoid skizofréniát diagnosztizáltak, és jelenleg egy 18 hónapos rehabilitációs program 10. hónapját tölti egy erre szakosodott intézményben. Édesanyja a sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, fia betegsége nem áll semmilyen kapcsolatban azzal, hogy gyerekként szerepelt a Star Warsban. Édesapja ágáról többen is hasonló gondokkal küzdöttek a családban, így mindig is fennállt a veszély, hogy nála is kialakul idővel a mentális zavar.

Jake Lloyd gyerekként a Star Wars ünnepelt sztárja volt. Fotó: Getty Images

„Jake problémái először a középiskolában kezdődtek. Elkezdett különböző valóságokról beszélni. Sosem tudta, hogy vajon ebben a valóságban vagy egy másikban van-e éppen. Nem igazán tudtam akkoriban, hogy mit is mondhatnék neki erre” – fogalmazott Lisa. Hozzátette, Lloyd 2007-ben felvételt nyert egy művészeti magániskolába Chicagóban, de nem tudta befejezni a képzést. Idő közben bipoláris zavarral diagnosztizálták. „Rengeteg órát kihagyott, és arról kezdett beszélni, hogy emberek követik őt” – árulta el az édesanya. Kifejtette, fia gyakran arról mesélt, hogy az utcán "fekete szemekkel" bámulnak rá mások, illetve hogy késő esténként hosszas beszélgetéseket folytat a tévén keresztül a híres műsorvezetővel, Jon Stewarttal.

Lloyd végül 2008-ban hazaköltözött a szülői házba, és nem sokkal később a pszichiátriai vizsgálatok nyomán paranoid skizofréniát állapítottak meg nála. A felírt gyógyszereket azonban nem mindig szedte az orvosi előírásoknak megfelelően, más esetekben pedig illegális kábítószerekhez nyúlt önmagát kezelve. A helyzet odáig súlyosbodott, hogy 2015-ben le is tartóztatták, amikor egyedül útnak indult Floridából Kanadába. A rendőrök több megyén keresztül üldözték, mielőtt az útról lesodródva összetörte az autóját. Bár édesanyja megpróbálta kórházba szállíttatni, a hatóságok 10 hónapig bent tartották a börtönben.

Tavaly a férfinek volt egy idegösszeomlása, amelynek során le akarta állítani az autójukat az autópálya középső sávjában. „Mindenki kiabált és sikítozott körülöttünk” – emlékezett vissza az esetre Lisa, hozzátéve, hogy több autós is azonnal tárcsázta a 911-es segélyhívót. Lloydot ekkor kórházba szállították, pár hónappal később pedig bekerült abba a rehabilitációs intézetbe, ahol ma is kezelik. „Mostanra sokkal jobban van, mint remélni mertem volna. Jobban viszonyul az emberekhez, és egy kicsit szociálisabbá is vált, ami nagyon jó dolog. Kicsit mintha visszakaptunk volna valamennyit a régi Jake-ből, mert ő mindig is egy nagyon társasági személyiség volt, mielőtt skizofrénné vált volna” – mondta el az édesanyja.