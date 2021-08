Meglepő, mivel előzhető meg a demencia

A barna zsírszövet meglepő hatásai - részletek.

Három különféle típusú zsírszövetünk van: a fehér, a barna és a bézs. A fehér zsírsejtek tárolják az energiát, amit a barnák elégetnek a hőtermeléshez, a bézs zsírsejtek pedig felnőttkorban alakulnak ki, és bizonyos tényezők hatására képesek a fehér zsírsejteket barnává alakítani. Továbbá lehet még egy fontos funkciójuk: csökkentik agyunkban a fehér zsír miatt létrejövő gyulladásos folyamatokat, és ezzel védelmet nyújtanak ademenciaellen - állapították meg az amerikai Augusta Egyetem orvoskutatói.

A szakemberek azt figyelték meg, hogy a bézs zsírsejtek a fehérekkel keveredve találhatók meg a körte testalakú emberek bőr alatti zsírállományában. Körte testalkat esetén a raktározott zsír viszonylag egyenletesen oszlik el a testtájakon, míg az alma alakúaknál a derék körül halmozódik fel - de nemcsak a bőr alatt, hanem a belső szervek között és a máj körül is, ami fokozza azelhízásveszélyességét. A körte testalkatúakat ezért kevésbé fenyegetik a szív- és érrendszeri betegségek vagy a cukorbetegség, illetve a szellemi teljesítményük hanyatlása - írták a kutatók a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányukban.

A bézs zsírsejt csökkenti a gyulladást

Mint a bézs zsírsejtekről kiderült, nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a bőr alatti zsírréteg kifejtse az idegrendszert védő és gyulladáscsökkentő hatását. A kutatók szerint bézs zsírsejtek híján a bőr alatti zsírréteg úgy kezdett működni, mint a belső szervek között felhalmozódó zsír. Ez ugyanis azt az üzenetet küldi az agyban lévő immunsejteknek, hogy indítsák be a gyulladásos folyamatot - ami viszont rontja az agyműködést, a gondolkodást.

Kutatók szerint a bézs zsírsejtek védelmet nyújtanak a demencia ellen. Fotó: Getty Images

A belső szervek között felhalmozódó zsírszövet döntően fehér típusú, az energiát trigliceridekben tárolja. A triglicerid a vérzsírok egyik fajtája, túl nagy mennyiségben a vérereket elzáró lerakódásokat, ezzel szívinfaktust vagy stroke-ot okozhat. Fiatalok esetén a zsírszövet fehér és bézs zsírsejtek elegye, és az ő bézs sejtjeik a barnákhoz hasonlóan aktivizálódnak: a termogenezisnek nevezett folyamat során az elfogyasztott táplálékból felszívódó cukrot és zsírt a hőtermeléshez hasznosítják. A fehér zsírsejteket a testmozgás és a hideg változtatja bézs zsírsejtekké - részletezi a tanulmány.

A kutatók olyan egereket használtak kísérletükhöz, amelyekben egy genetikai módosítás miatt kizárólag fehér zsírsejtek képződtek, még a bőr alatti zsírrétegük is a belső szervek körülihez hasonlított. A nagy zsírtartalmú étrenden élő egerek hamarabb diabéteszessé váltak, mint a nem módosított génállományú, ezért bézs zsírsejtekkel is rendelkező kontrollcsoportba tartozó egerek. A kísérlet folyamán mindkét csoportba tartozó egerek súlytöbbletet halmoztak fel, és a bézs zsírsejtek nélküli egerek egyre rosszabbul teljesítettek a teszteken. Azt is kimutatták a kutatók, hogy ezekben az egerekben olyan gyulladásos folyamatok indultak be, amelyek demenciát és más agyi károsodást okoznak, méghozzá harmadannyi idő alatt, mint a bézs zsírsejtekkel rendelkező egerekben.

Zsírszövet-transzplantáció lehet a kulcs

Ezután a kutatók először egészséges egerekből eltávolított, részben bézs zsírszövetet ültettek át olyan egerekbe, amelyek a laboratóriumi étrend hatására híztak meg, nem pedig genetikai beavatkozás miatt. A beültetett bézs zsírsejtek hatására javult az elhízott egerek emlékezőképessége és szellemi teljesítménye. Ezzel szemben amikor genetikailag módosított egerekből eltávolított, kizárólag fehér zsírsejteket tartalmazó zsírszövetet ültettek be egészséges, de túlsúlyos egerekbe, akkor nem javultak azok kognitív funkciói.

A jövőben elképzelhető egy olyan kezelés, amelynek során még fiatal éveinkben eltávolítanak belőlünk bizonyos mennyiségű bézs zsírszövetet, hogy azt időskorunkban visszaültetve megelőzzék az életkor és betegségek miatti szellemi hanyatlásunkat - vázoltak fel egy futurisztikus elképzelést a kutatók. Addig is úgy növelhetjük a bézs zsírsejtek számát, ha rendszeresen sportolunk ("égetjük a zsírt"), és naponta több órát töltünk a szabadban hideg időjárás esetén is.