A mélyalvás hiánya összefügghet a demenciával - derül ki egy több évtizeden át tartó kutatásból. Az alvás számos agyi funkcióban kulcsfontosságú szerepet játszik, mint például a memória működésében. Egy kutatás szerint a mélyalvás során az agyi anyagcsere maradványai kiürülnek az agyból. Ezek között vannak az olyan fehérjék is, amelyek az Alzheimer-kórban szenvedők agyában szoktak felhalmozódni.

A résztvevőkön először poliszomnográfiás alvásvizsgálatot végeztek, két alkalommal, öt év különbséggel (először 1995 és 1998, majd 2001 és 2003 között).

Demenciáról (értelmi hanyatlásról, elbutulásról) akkor beszélünk, ha az intellektuális képességek betegség következtében hanyatlanak. Maga a kifejezés tehát egy tünetegyüttest takar, melynek fő összetevői az emlékezethanyatlás, az agykérgi működések zavara (beszédzavar, az érzékszervek működésének zavara, az összerendezett mozgások zavara) az ítélőképesség hanyatlása és személyiségváltozás. Ehhez gyakran szorongás, depresszió, téveszmék is társulnak, a magatartás megváltozik, az önellátó képesség többnyire romlik.

Ahogy a kutatók a The Conversation oldalán írják, sok embernél az évek során csökkent a mély, lassú hullámú alvás, ami várható is a kor előrehaladtával. Ezzel szemben néhány résztvevőnél a mély alvás mennyisége stabil maradt, sőt, még nőtt is. A kutatócsoport ezután további 17 éven át követett 346, 60 éves és annál idősebb résztvevőt hogy megfigyeljék, kiknél alakult ki demencia, és kiknél nem.

Megállapították, hogy a mélyalvás idővel történő fokozatos elvesztése összefüggésbe hozható volt a demencia, és különösen az Alzheimer-típusú demencia megnövekedett kockázatával, függetlenül annak okától. Ezek az eredmények függetlenek voltak a demencia számos más kockázati tényezőjétől.

Jobban járunk, ha odafigyelünk az alvásunkra. Fotó: Getty Images

Bár eredmények nem bizonyítják, hogy a mélyalvás hiánya demenciát okoz, de valószínűleg nagyobb kockázatot jelent. Az alvás más aspektusai is fontosak lehetnek ebből a szempontból, például az időtartama és minősége.

Így lehet jobban aludni

Ezért azt javasolják mindenkinek, akik alvásproblémákkal küzdenek, hogy minél keressenek fel egy szakembert. Sok alvászavar ugyanis gyógyszerek nélkül kezelhető, például viselkedésterápia révén.

Ezen kívül segíthet, ha minden nap igyekszünk ugyanabban az időben felkelni és lefeküdni, illetve ha utóbbi előtt közvetlenül már nem használunk világos vagy kék fényű eszközöket. A kevesebb alkohol és koffein fogyasztása, az egészséges testsúly megtartása, a napközbeni fizikai aktivitás is ajánlott, illetve hogy a hálónk elég csendes és sötét legyen.

A szerzők még felhívták rá a figyelmet, hogy ugyan a mélyalvás és a demencia közötti összefüggést még vizsgálni kell, de a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás révén egészségesebben öregedhetünk meg.