11 trükk, hogy megjegyezzük az új neveket

Több gyakorlati oka is van annak, miért fontos megjegyeznünk az új ismerőseink nevét, de lélektanilag azért van kiemelt jelentősége, mert ezzel nyilvánítjuk ki, hogy fontosak a számunkra, ami a gyümölcsöző magánéleti és üzleti kapcsolat alapja - olvasható a CNBC összeállításában. Szerencsére a nevek megjegyzéséhez egy sor bevált módszert is felsoroltak, ki-ki megtalálhatja köztük a hozzá legjobban illőt. Az is kiderült, hogy nincs rossz vagy jó emlékezőképesség - inkább képzett vagy képzetlen memóriáról beszélhetünk. Az alábbi módszereket érdemes váltogatva gyakorolni.

Memóriánk fejlesztésére számos módszer éltezik. Bátran kísérletezzünk! Fotó: Getty Images

1. Tisztázzuk a motivációnkat

Ha az ismeretlen személytől kaphatnánk egy bőrönd pénzt azért cserébe, hogy megjegyezzük a nevét, ugye tudnánk emlékezni rá? Így járjunk el az új ismerősökkel is. Szeretnénk, hogy az új anyuka holnap elvigye a mi gyerekünket is autóval az edzésre? Ha igen, akkor nem lesz nehéz megjegyezni a nevét.

2. Fókuszáljunk az illetőre

Nem fogunk emlékezni a névre, ha bemutatkozás közben a hétvégére tervezett kiruccanáson jár az eszünk. Figyelmünket ilyenkor eltereli a többi információ, és ezért az új ismeret nem jut el az agyunk megfelelő részébe. Bemutatkozáskor összpontosítsunk a hallottakra!

3. Ismételjük meg a nevét

Ez az egyik leginkább bevált módszer, de persze csak a fókuszálással együtt. Legalább két másodpercig kell összpontosítanunk az új személyre ahhoz, hogy a megismételt (visszamondott) nevet meg tudjuk jegyezni.

A kor előre haladtával voltaképp természetes jelenség, ha romlik egy kicsit a memória. Azonban nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy több betegség tünete is lehet, ha nem emlékszünk nevekre, helyszínekre, dátumokra.

4. Ne agyaljunk közben

Gyakran azért nem emlékszünk valaki nevére, mert bemutatkozás közben végig magunkkal folytattunk párbeszédet arról, hogy honnan is kellene ismernünk az illetőt, mi a neve, miről fogunk beszélgetni. Tehát azzal vagyunk elfoglalva, amit mondani fogunk, nem pedig amit éppen hallunk. Csendesítsük el a fejünkben folyó szövegfolyamot, és nemcsak testileg, hanem mentálisan is legyünk jelen az adott helyzetben.

5. Keressünk az arcán egy jellegzetességet

Új ismerősünknek szép a szeme, sebhelyes a homloka vagy érdekesen őszül? Kapcsoljuk össze a fogalmakat: ez a képzeletbeli "fogasunk", amelyre ráakasztjuk az új nevet. Jó tanács: bármennyire is szokatlan az a jel, amit memorizálunk, ne tegyük szóvá, mert nem tudhatjuk, hogy neki milyen emlékei kapcsolódnak hozzá.

6. Kössük össze egy meglévő ismerettel

Az új nevet úgy is rögzíthetjük a memóriánkban, ha összekötjük egy meglévő ismerőssel vagy tárggyal. Például ha a neve ugyanaz, mint a kedvenc tévésorozatunk főszereplőjének, akkor tudatosítsuk magunkban ezt az információt az emlékezéshez.

7. Kapcsoljuk a nevét egy képhez

Ha az illető neve úgy hangzik, mint valami jól ismert kifejezés (vagy annak egy része), akkor ezzel ráélesíthetjük a memóriánkat. Hányszor előfordul, hogy felismerjük valakinek az arcát, de nem emlékszünk a nevére! Ez is azt bizonyítja, hogy a képek jobban "beégnek" a memóriába. Tehát az új személy nevéhez próbáljunk meg képet társítani a tartós emlékezéshez. (A kép akár a kutyája is lehet.)

8. Bontsuk részekre a nevét

A bonyolult, összetett nevek megjegyzéséhez érdemes részekre bontani a nevet, és akár egy mondatot formálni a részeket felhasználva. Például a tudós Barabási-Albert László nevét úgy is megjegyezhetjük, hogy Barabás mint a bibliai személy, Albert mint a keksz, László mint a szomszédunk. Ezt a mondatot próbáljuk megjegyezni.

9. Társítsuk az arcát egy képhez

Ez kicsit több kreativitást igényel, mint az előző módszerek, de miközben gondolkodunk, az agyunk éppen arra fókuszál, amire kell: a memorizálásra. Ha tehát az új ismerősnek olyan szemöldöke van, mint a hajdani szovjet politikusnak, Brezsnyevnek, akkor képzeljük el tányérsapkával a fején, de a saját nevével. Visszaidézéskor ugyanebben a sorrendben haladjunk: szemöldök, sapka, név.

10. Elköszönéskor ismételjünk

Az új információ megerősítéséhez hasznos lehet, ha elköszönéskor még legalább egyszer megismételjük: "Nagyon örülök, hogy megismerkedtünk, kedves Klára". Ezzel bebetonozhatjuk a nevét az agyunkba.

11. Hazaérve vegyük át még egyszer

Lefekvéskor pörgessük át fejünkben a nap eseményeit, köztük az új ismerőssel való találkozás minden részletét. Idézzük fel, hogy a fenti memóriajátékok közül melyiket alkalmaztuk, és akár hangosan is mondjuk ki a nevét.