A nátha, vagy köznapi nevén a megfázás a felső légutak vírusos fertőzése következtében alakul ki. A megfázás a leggyakrabban előforduló betegségek közé tartozik: becslések szerint egy átlagos egészségi állapotban lévő, átlagos körülmények között élő felnőtt évente 3-4 alkalommal szokott átesni náthás megbetegedésen. A megfázás cseppfertőzéssel terjed, ami azt jelenti, hogy a beteg egy tüsszentéssel vagy köhögéssel, de akár az általa megfogott tárgyak közvetítésével is könnyen átjuttathatja a náthát okozó vírusokat a környezetében lévőkre.

A megfázás leggyakoribb tünetei

Rövid lappangási idő után először száraz, viszkető érzés jelentkezik az orrban, majd az orr nyálkahártyája megduzzad és váladékot kezd termelni. Az orrfolyás napokig megmaradhat, eleinte vízszerű, majd sűrűbb váladékot produkálva. Kialakul az orrdugulás és a tüsszögés, ami mellé gyakran torokfájás és köhögés, akár rövid ideig tartó hőemelkedés is társulhat. Az influenzával ellentétben a megfázás csak ritkán okoz fejfájást, végtagfájdalmakat és gyengeséget.

Az orrdugulást enyhítik a patikában kapható orrspray-k és orrcseppek. Fotó: Getty Images

Hogyan kezeljük a nátha tüneteit?

A náthát vírusok okozzák, ezért antibiotikumokkal nem gyógyítható. A náthára nincs célzott kezelés – de ez valójában nem jelent problémát, mert az immunrendszerünk egyedül is fel tudja vele venni a harcot. A kellemetlen tünetek nagymértékben enyhíthetők. A megfelelő C-vitamin-bevitellel támogathatjuk az immunrendszerünk működését, a bőséges folyadékpótlással pedig elősegíthetjük az orrváladék ürülését. Torokfájás ellen gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítmények szedése jöhet szóba, a kínzó orrdugulást pedig orrspray-k segítségével szüntethetjük meg.

Nem csak a tünetek enyhítése a fontos

Az orrdugulás a nátha egyik legbosszantóbb tünete tud lenni, főleg azért, mert az éjszakai pihenésünkre is könnyen rá tudja nyomni a bélyegét. Az orrdugulást szerencsére enyhítik a patikában kapható orrspray-k és orrcseppek - azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen terméket választunk. A kémiai úton ható orrcseppek és orrspray-k a dugulást el tudják ugyan mulasztani, hosszú távú használatuk azonban kiszáríthatja, mi több, tönkre is teheti az orrnyálkahártyát. A sérült orrnyálkahártya önmagában is rendkívül kellemetlen tud lenni, hiszen fájó, égő, viszkető érzéssel jár együtt, ráadásul még veszélyes is lehet, mert kedvezhet az újabb fertőzéseknek. Amikor tehát orrspray-t választunk, érdemes kifejezetten olyan terméket keresnünk, amely úgy tudja enyhíteni az orrdugulást, hogy közben a nyálkahártyát is védi.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

Reventil – regeneráljuk az orrnyálkahártyánkat!