Az orron keresztül vett levegő tisztul, felmelegszik és párásodik. Ha bedugul az orrunk, akkor a szájon át lélegzünk, és így tisztítatlan, hideg, száraz levegő jut a légútjainkba. Ez károsítja a nyálkahártyát, megzavarja az ott lévő sejtek működését. Ha valaki tartósan szájon át lélegzik, akkor az akár krónikus alsó légúti megbetegedéshez is vezethet! A néhány napnál tovább fennálló orrdugulás középfül-, homlok-, arcüreg- gyulladást, fülkürt-hurutot is előidézhet.

Az orrspray-k és az orrcseppek valóságos megváltást jelentnek a megfázásos betegségek esetén. Segítségükkel az orrnyálkahártya megduzzadásából adódó orrduguláson is felülkerekedhetünk. A gyógyszertárakban számos ilyen készítmény kapható, de nem mindegy, melyiket választjuk!

HA BEDUGUL AZ ORRUNK SZÁJON ÁT LELEGZÜNK, ÍGY TISZTÍTATLAN LEVEGŐ JUT A LÉGUTAKBA. FOTÓ: GETTY IMAGES

Mitől jó egy orrspray?

Modern, egyszerű használat

A hatóanyagot tartalmazó oldatot az orrspray-k szórófeje finom cseppekké porlasztja, amelyek így az orrüreg belsejébe is eljutnak, még olyan helyekre is, ahová az orrcsepp nem. Így csökken a nyálkahártya irritációja is, hiszen az oldat egyenletesen oszlik szét.

Felnőtteket, de főként gyerekeket irritálhat a garatba lecsorgó orrcsepp, számukra felüdülést jelenthet az ilyen „kellemetlen mellékhatás nélkül”, közvetlenül az orrnyálkahártyára juttatható orrspray.

– javasolja dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

A spray-k használata továbbá azért kényelmes, mert nem kell lefeküdni, vagy hosszú percekre oldalra hajtani a fejünket, hogy a hatását megérezzük: akár ülve vagy állva is használhatjuk.

Hatékony

Az orrspray-k hatóanyaga perceken belül csökkenti az orrdugulást. Érdemes olyan készítményt választani, melynek hatása akár 8-12 órán át is tart, így orrdugulás nélkül alhatjuk át az éjszakát. A pihentetőbb alvásnak köszönhetően pedig gyorsabban meggyógyulhatunk, regenerálódhat a szervezetünk. Egy-két befújás alkalmanként mindkét orrlyukba, legfeljebb naponta 3-szor, maximum 7 napon keresztül. Javasolt az utolsó adagot közvetlenül a lefekvés előtt alkalmazni.

Tartósítószer-mentes

A benzalkónium-klorid az orrspray-k, orrcseppek leggyakrabban használt tartósítószere. A legtöbb Magyarországon kapható orrspray, orrcsepp tartalmazza. Káros hatásait azonban számos klinikai vizsgálat kimutatta: hosszútávú használat esetén megnövelheti az orrspray-függőség kialakulásának kockázatát, valamint károsíthatja az orrnyálkahártya megfelelő működését, és a károsodás akár hónapokig is fennállhat.

Éppen ezért megfontolandó a tartósítószer-mentes orrspray-t választani. Ha nem tudjuk eldönteni, melyek az ilyen típusú orrspray-k, választás előtt nyugodtan kérjük a gyógyszerészek segítségét.

Gyerekek is használhatják

A gyerekeknek más dózisban kell alkalmazni az orrcseppet vagy spray-t, ezért számukra a legtöbb gyártó külön készítményt ajánl, csökkentett hatóanyag-tartalommal, általában 2 éves kortól.