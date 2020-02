Máshol is tombol az influenzajárvány

Elindult a HáziPatika.com Influenzatérképe - kattintson ide és kövesse nyomon a járványt!

Ahogy már korábban megírtuk, Magyarországon továbbra is emelkedik az influenzaszerű megbetegedések száma. Az elmúlt héten már csaknem 35 ezren fordultak orvoshoz, így százezer lakosra átlagosan 357 megbetegedés jut - ez majdnem két és félszerese a járványküszöbnek.

Más országban is tombol az influenzajárvány. Fotó: iStock

Az influenzajárvány miatt már több hazai kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el, többek között a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) klinikáin, a Honvédkórház három telephelyén, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban és a Kanizsa Dorottya Kórházban is. Ezeken kívül Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Vas és Veszprém megyében is korlátozások léptek érvénybe. A látogatási tilalmat hirdetett intézmények friss listája a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján érhető el.

Szerbiában is járvány van

Azonban nem csak Magyarországon, hanem Szerbiában is tombol az influenzajárvány. Ezért a dél-szerbiai iskolákban egy héttel meghosszabbították a téli szünetet, a Vajdaságban pedig rendkívüli szünetet rendeltek el. A tanítási szünetet az egészségügyi minisztérium javaslata alapján az oktatási tárca rendelte el. A döntés célja, hogy megakadályozzák, vagy legalábbis lelassítsák az influenza terjedését az országban.

Az egészségügyi tárca szerint egyébként most tetőzik a járvány, és jelenleg főként a gyerekek betegednek meg. Az influenzajárvány miatt néhány napja a szerbiai kórházakban is tilos látogatás.