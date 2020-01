Influenzatérkép a HáziPatika.com-on

Magyarországon is kitört az influenzajárvány, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerda délután közzétett adatai szerint január 20. és 26. között több mint 17 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel az országban, a betegszám így átlépte a járványküszöböt. A megbetegedések száma a következő napokban tovább nő majd - ezért is fontos tudni, hogy a vírusok mely országrészben, milyen intenzitással terjednek. Ebben segítene a szerkesztőségünk: a HáziPatika.com már a járvány előtt, december elsejétől elindította Influenzatérkép nevű szolgáltatását, amely nemcsak az eddigi megbetegedésekről közli a legfrissebb adatokat, de előrejelzést is készít arról, milyen veszélyes lesz a járvány a következő időszakban.

Kitört az influenzajárvány, egyre többen fordulnak orvoshoz a panaszokkal. Fotó: iStock

Megjósoljuk, mennyi beteg lesz

Influenzatérképünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) legfrissebb adataival frissül. A HáziPatika.com főoldalán található dobozban az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók számát tekinthetjük meg, illetve azt is láthatjuk, hogy bizonyos korcsoportokat milyen arányban érint a betegség. A január 20-26. között mért, legutolsó adatok szerint 17464 ember kereste fel a háziorvosát az influenza jellegzetes tüneteivel. Legnagyobb arányban (36 százalék) a 15-34 év közötti fiatal felnőttek szenvednek tőle, a betegek 33 százaléka gyerekkorú, 23 százalékuk pedig a 35-59 év közötti korcsoportba tartozik. Az 59 évnél idősebb betegek aránya a legalacsonyabb, 8 százalékos.

A részletek gombra, illetve a https://www.hazipatika.com/influenzaterkep url-re kattintva megyei bontásban is megtekinthetjük a betegség lefolyását, és azt is megnézhetjük, hogy a következő hetekben várhatóan mely területeken okozza majd a legtöbb problémát az influenza. Az előrejelzést egy statisztikai modell végzi, aminek a feladata, hogy figyelembe vegye a múltbeli megbetegedések számait, majd megtanulja, mekkora lesz a várható megbetegedések száma a következő hetekben. A modell nem csak a teljes populációra, hanem az egyes megyékre is becslést tesz. Ehhez figyelembe veszi az elmúlt hetek regionális online aktivitását, illetve a régiók közti kölcsönhatásokat, majd ezek alapján becsül, amit végül különböző demográfiai változókkal súlyoz.

A betegek pontos számán túl az influenzával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is összegyűjtöttük az olvasóinknak. Kideríthetjük például, hogy milyen tünetek esetén érdemes a betegségre gyanakodni, illetve hogyan kezelhetjük a kellemetlen tüneteket. Egy tesztet is kitölthetünk, amely az influenzával kapcsolatos leggyakoribb tévhitekről rántja le a leplet.