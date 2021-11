Már itthon is elérhető a tű nélkül beadható influenzaoltás

A Fluenz Tetra szuszpenziós orrspray élő, gyengített vírust tartalmaz, így alkalmazása során nem okoz megbetegedést. Amikor valaki megkapja a védőoltást, azimmunrendszer"idegenként" azonosítja a vírust, és védekezik ellene. Később, amikor ismét vírushatás éri az immunrendszert, gyorsabban tud majd reagálni, vagyis az oltás segít védelmet kialakítani a vírus által okozott betegséggel szemben. A Fluenz Tetra hatékonysága hasonló az inaktivált influenzavakcinákéhoz.

Novembertől Magyarországon is elérhető a Fluenz Tetra nevű vakcina - hívta fel a figyelmet közleményében az AstraZeneca. A négykomponensű védőoltás, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Unió által ajánlott vírustörzseket tartalmazza, tű nélkül, orron át adható be a 24 hónapos kort betöltött, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők részére. A védőoltást más országokban már több mint hét éve forgalmazzák, Magyarországon 2021. november közepétől kapható a gyógyszertárakban.

Az itthon most forgalomba kerülő vakcina forgalmazását az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2014-ben engedélyezte. Az ügynökséghez tartozó, emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága (CHMP) az engedélyezés során megállapította: az a tény, hogy a védőoltás nem injekcióval, hanem orrspray formájában adható, fontos előnyt jelenthet a gyermekek immunizálásában. Mindez azért fontos, mert az influenzavírus terjesztésében a gyermekek kiemelt szerepet játszanak.

h i r d e t é s

Az influenza a gyermekeknél is okozhat súlyos szövődményeket. Fotó: Getty Images

A gyermekek a legveszélyeztetettebbek

Az influenzaszezonban megbetegedés szempontjából a gyermekek a legveszélyeztetettebbek, hiszen az őszi-téli időszakban nagyon sok időt töltenek együtt zárt térben az óvodákban és iskolákban. Tanulmányok szerint a gyermekek hosszabb ideig ürítik az influenzavírust, mint a felnőttek, akár 10 napon túl is fertőzhetnek. Sőt, a kisgyermekek már több nappal a betegség megjelenése előtt is terjeszthetik a vírust.

13 egyszerű trükk: így előzhetjük meg az influenzát.

A gyermekek megfertőződése azt is jelenti, hogy nemcsak saját korcsoportjukban, hanem a családokban, közösségekben is egyre könnyebben és egyre több embert megbetegítve terjedhet a vírus. Fontos kiemelni, hogy bár az influenza az esetek döntő többségében a krónikus betegségben szenvedő idősek (közülük is kiemelten az asztmások, a túlsúlyosak és a cukorbetegek) körében okozhat nagyon súlyos szövődményeket, a gyermekek is a magas kockázatú csoportba tartoznak. Gyermekkorban a heveny középfülgyulladás az influenza leggyakoribb szövődménye, ez a betegség felelős a megbetegedett gyermekek számára felírt antibiotikumkezelés kb. 80 százalékáért.

Orvosi tanulmányok szerint hatékony és innovatív influenza elleni oltásokkal jelentősen csökkenthető a megbetegedéses esetek, a kórházi kezelések és a halálozások száma az egész társadalomban. A gyermekek oltásának elsődleges célja önmaguk védelme a fertőzéssel és annak szövődményeivel szemben, azonban az ő immunizálásuk - magas százalékban oltott populáció esetén - más korcsoportokban és magas kockázatú csoportokban is közvetett védelmet nyújt.