Hogyan kell helyesen használni az orrspray-ket, orrcseppeket?

A téli nátha- és influenzaszezonban rendkívül gyakori panasz az orrdugulás, amely azon túl, hogy erős diszkomfortot okoz, a légzést és a nyugodt alvást is gátolhatja. Bár magát a fertőzést, illetve a betegséget immunrendszerünk ideális esetben néhány nap alatt magától is képes leküzdeni, azért nem szükségszerű, hogy ez idő alatt végig szenvedjünk a tünetektől. Ha eldugult az orrunk, a patikákban recept nélkül megvásárolható orrspray-k és orrcseppek segítségével hatékonyan enyhíthetjük a panaszt rövid távon, közvetetten elősegítve ezáltal a gyógyulási folyamatot is.

Az e készítményekben található hatóanyagok általában a begyulladt, megduzzadt nyálkahártyát lohasztják le azáltal, hogy szűkítik az abban futó gazdag érhálózat ereit. Kombinációban emellett olyan vegyületek is előfordulhatnak egyes termékekben, amelyek a nyálkahártya által a szokásosnál nagyobb mennyiségben termelt váladékot oldják fel, segítve annak kiürülését a légutakból. Ahhoz azonban, hogy az említett hatóanyagok képesek legyenek kifejteni a kívánt hatást, be kell tartanunk néhány apró szabályt a használat során.

Fontos higiéniai szempontok

Mielőtt még bármibe is belefognánk, először is mossunk kezet jó alaposan! A helyes kézmosás lépései a következők:

Nedvesítsük be a kezünket. Vigyük fel a szappant, majd dörzsöljük át jó alaposan 20-30 másodpercig. Ha már kellően felhabzott, mossuk le maradéktalanul meleg vízzel a szappant. Lehetőség szerint törölközésre válasszunk papírtörlőt, amivel a csapot is elzárhatjuk.

Higiéniai szempontból a kézmosás rendkívül fontos, habár sokan hajlamosak megfeledkezni róla. Következő lépésként igyekezzünk megtisztítani az orrunkat, amennyire csak lehetséges. Fújjuk ki óvatosan, de akár az öblítés is szóba jöhet szükség esetén. Ha végeztünk, jöhet maga az orrspray vagy -csepp alkalmazása. Előbbi esetén valamelyest egyszerűbb a feladat: mutatóujjunkkal fogjuk be az egyik orrlyukunkat, miközben a spray csövét a másikba dugjuk. Kissé hajtsuk hátra a fejünket, majd mialatt megnyomjuk a spray-t, vegyünk egy gyors lélegzetet. Ismételjük meg mindezt a másik orrlyukon is, végül mossunk ismét kezet. Orrcsepp esetén hajtsuk hátra a fejünket, és így cseppentsünk mindkét orrlyukba. Ezután tartsuk még egy rövid ideig mozdulatlanul a fejünket, ha pedig a gyógyszer esetleg a torokba is bejut, ne nyeljük le, hanem némi vízzel öblítsük ki a szánkat. Spriccelés és cseppentés után egyaránt várjunk pár percet egy újabb orrfújással.

Összességében elmondható, hogy az orrspray valamelyest praktikusabb, mivel egyenletesebben juttatja fel a hatóanyagokat a nyálkahártyára. Bármelyik lehetőség mellett döntsünk is azonban, nagyon fontos, hogy senkivel se osztozzunk ugyanazon a tégelyen! Ugyancsak higiéniai szempontból fontos, hogy minden használat előtt mossuk le szappanos vízzel a fúvókát vagy a cseppentő külső részét.

Ne vegyük félvállról a betegtájékoztatót!

Minden orrdugulás elleni készítmény doboza tartalmaz egy részletes betegtájékoztatót. Ajánlott alaposan átolvasni az ebben leírtakat, különös tekintettel az alkalmazás maximális időtartamára és a napi adagolásra. A nyálkahártya-lohasztó készítmények túlzott mértékű, illetve túl hosszú ideig történő használata ugyanis úgynevezett abúzust okozhat, amikor az orrdugulás már paradox módon az orrcseppek, orrspray-k használatának mellékhatásaként jelentkezik. Ha a tájékoztatóban leírt időtartam végeztével sem javul az állapotunk, inkább forduljunk orvoshoz, akárcsak allergiás eredetű panaszok esetén.

Szintén érdemes szakemberrel konzultálni nyálkahártya-lohasztó szerek használata előttmagas vérnyomásés egyéb szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, pajzsmirigyzavarok, valamint vizeletürítési zavarok és prosztatamegnagyobbodás fennállása esetén.

