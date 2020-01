"Az orrcseppem nélkül sehová nem mentem"

Hogyan alakult ki az orrcseppfüggőség?

"Nálam tinédzserkoromban kezdődött a dolog. Rendszeresen eldugult az orrom éjszaka, nem bírtam aludni, virrasztottam, mert jutottam lélegzethez az orromon át. Ha mégis sikerült álomba szenderülnöm, pár óra múlva kaparó torokfájással ébredtem. A gyermekorvos allergiavizsgálatra küldött, ahol kiderült, házipor- és poratka-allergiám van. Ettől kezdve a helyzet még rosszabb lett, mert magam is elhittem, hogy ez a problémám okozója. Igyekeztem kerülni a poros helyeket, de így is hónapokon át megfázásos tüneteket produkáltam, amik egyszerűen nem múltak el. Emlékszem, a nagyszüleim az összes szobát átfestették a házukban, mert egyszer azt mondtam nekik, hogy mindig beteg leszek náluk a sok por miatt.

"Az orrcseppem nélkül sehová sem mentem." A kép illusztráció, forrás: iStock

Már évek óta szenvedtem, amikor 19 évesen az akkori barátom adott egy orrcseppet. Nála töltöttem az éjszakát, és amikor órákig nem tudtam elaludni, a kezembe nyomta a szert, amiről aztán éveken át nem sikerült lejönnöm. De akkor igazi megváltás volt, egy valódi csoda. Nem túlzás azt mondani, hogy megváltoztatta az életemet. Az egyetem alatt aztán komoly függőségem alakult ki.

Az orrcseppem nélkül sehová sem mentem, volt, hogy több flakonnal is magamnál tartottam a biztonság kedvéért. Rátaláltam a kedvencemre, tudtam, melyek a jó, és melyikek a számomra gyenge szerek. Alig emlékszem olyan gyógyszerészre, aki ne adta volna ki nekem azonnal a patikában. Aki figyelmeztetett volna arra, mennyire veszélyes, amit csinálok, vagy aki legalább kiegészítő kezelést javasolt volna. Egyszer fordult elő, hogy egy hölgy rábeszélt egy olyan olajra, amely védi a kiszáradt orrnyálkahártyát. Azt udvariasságból megvettem, de talán még a mai napig megvan..."

"Képes voltam eldugítani a saját orromat"

"Hosszabb utazásokra az orrcseppemből több adagot is vittem magammal, nehogy gond legyen. Ha ugyanis hiba csúszott a rendszerbe és kifogytam a szerből, a stressztől és a belső feszültségtől, hogy nincs nálam orrspray, azonnal eldugult az orrom. Egyszer egy vidéki táborozás során az egyetlen üvegcsém leesett az emeletes ágyról és ripityára tört. 40 kilométert vezettem éjszaka a megye egyetlen éjjel-nappali gyógyszertárjáig és vissza, mert a pániktól azonnal megszűnt az orrjárataim átjárhatósága.

Az évek alatt kialakult egy speciális alvási rutinom is. Ha lefeküdtem a hátamra, ha letettem a párnára a fejem, azonnal eldugult az orrom. Ilyenkor jött az orrfújás, orrspray, orrkenőcs, majd pedig koncentráltam, hogy elnyomjon az álom lehetőleg még azelőtt, hogy újra bezárna a bazár. Ha ez megtörtént, oldalra fordultam, mert néha az egyik kidugult, és ha az az orrjáratom volt felül, amelyiken átjárt a levegő, azzal már el lehetett aludni. De nem egyszer riadtam fel arra, hogy nem kapok levegőt és fuldoklom. Többször álmodtam azt, hogy vízbe fulladok..."

Hogyan lehet véget vetni az orrcseppfüggőségnek?

"Nekem eddig kétszer sikerült leszoknom róla, de mind a kettő a véletlen műve volt. Több mint három éve szenvedtem már, amikor egyszer az édesanyám megvett egy méregdrága étrend-kiegészítőt, ahhoz pedig kapott valamilyen folyadékot, amiről azt mondták, megoldja a problémámat. Én akkor már nem kérdeztem semmit, csak befecskendeztem az orromba. A hozzá tartozó bogyókat nem vettem be, mert csak az számított, hogy lélegezhessek. Borzasztóan csípett és fájt, de felszabadított, így onnantól azt használtam. Amikor elfogyott, kiderült, nincs is már szükségem semmilyen szerre. Ezután pár évig tisztán éltem és lélegeztem. Aztán egyszer csak újrakezdődött.

Mivel akkor már tudtam, mekkora baj lehet, mindent kipróbáltam. Tengervizes szereket, olajokat, krémeket, erőnek erejével próbáltam nedvesíteni és regenerálni az orrnyálkahártyámat, sikertelenül. Próbálkoztam természetes eredetű összetevőket tartalmazó orrspray-vel, és olyan vénykötelessel is, amit fül-orr-gégész szakorvos írt fel. Voltak jobb és rosszabb periódusok: utóbbi esetben egy hét alatt többször is orrspray-t kellett vennem, rengeteg pénzemet vitte el a függés. Otthon többet is tartottam, de tettem a kocsimba, a munkahelyi íróasztalomra és az edzőcuccomba is."

Így hat az orrcseppfüggőség a mindennapokra

"Mégis többször előfordult, hogy úgy indultam el otthonról, hogy nem volt nálam az orrcseppem. Amint ennek tudatára ébredtem, az éreztem, kezd összeszűkülni az orrom és egyre kevesebb levegőt enged át. Ekkor vagy egy patikába, vagy haza rohantam, mert tudtam, ha teljesen elzárul, akkor a számon át leszek kénytelen lélegezni. De például egy baráti vacsora alatt, ahol egyszerre enni és beszélni is szeretne az ember, aligha lehet kivitelezni, hogy hosszú órákon át még a légzést is a számon keresztül végezzem el. Sokszor kellett emiatt otthagynom egy-egy programot, bulit, társaságot.

Legutóbb úgy "szoktam le", hogy egy jobb periódusban, amikor kevesebbszer cseppentettem az orromba, alábecsültem a külföldre magammal vitt mennyiséget, és Franciaországban egyszerűen kifogytam. A legközelebbi patikában vázoltam a problémámat, de először egy harmatgyenge szert kaptam. Pár száz méterrel arrébb egy másik gyógyszertárban már a magyar orrcsepp üvegét is a gyógyszerész kezébe nyomtam. Veszekedtem vele, hogy értem, hogy náluk nem árulnak olyat, de a hatóanyag ismert, és legalább egy ilyet, vagy ennél erősebbet adjon. Közölték velem, hogy ebben az országban nem is árulnak ilyen erős készítményt, mivel az durva függőséget okozna. Végül kaptam valamit, amit az üzletből kilépve azonnal ki is próbáltam, és hatott. Kidugult az orrom, és bíztam benne, hogy a flakon kitart addig, amíg haza nem érek, és ahol majd megvehetem a "kedvencemet".

Meglepő módon pár nappal később már nem is volt szükségem a szerre: az orrom egyszerűen nem dugult el többet. Immáron hét hónapja megvan az az orrspray, és kincsként őrzöm, mert ha egyszer újra visszatér a függőségem, tudni fogom, nekem mi segít. A legfontosabb ugyanis, hogy mindenki megtapasztalja, miként hatnak rá a különböző szerek, mi jó, és mi nem. Hogy mihamarabb kérjen szakértői és orvosi segítséget, forduljon fül-orr-gégész szakorvoshoz! És hogy addig menjen, és próbálkozzon, amíg meg nem találja a megfelelő megoldást, és vissza nem nyeri a gondtalan légzés szabadságát."