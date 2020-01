A legnagyobb tévhitek a nátháról

A náthával kapcsolatos tévhitekről, a gyors felépülés módjairól és a helyes orrfújás fontosságáról Dr. Tóth Eszter, a Duna Medical Center fül-orr-gégész szakorvosa beszél.

Tévhit, hogy nem fertőző

A tévhit ellenére a nátha nem csak úgy magától jön, hanem vírus okozza, amely cseppfertőzéssel - azaz köhögéssel és tüsszentéssel - terjed. Ezért náthásan ajánlott kerülni a közösséget, vagy ha mégis muszáj emberek közé menni, akkor viseljünk szájmaszkot. Nagyon fontos az is, hogy ne a kezünkbe tüsszentsünk, hanem minden esetlen használjunk zsebkendőt!

A nátha az orrnyálkahártyák - és ezzel együtt a melléküregi nyálkahártyák - gyulladása. Az orrnyálkahártya számára az ideális hőmérséklet a 20-21 Celsius-fok, hideg időben azonban gyengülhet a nyálkahártya ellenálló képessége, és a szezonális vírusok szinte azonnal megbetegedést okozhatnak. Így aki a téli időszakban is naponta jár nagyobb embertömegben - például tömegközlekedésen utazik -, az nagyobb eséllyel fertőződik meg egy tüsszentés vagy köhögés által.

A nátha gyógyulási ideje körülbelül 1 hét. Mivel vírusos megbetegedésről van szó, az orvos nem ír rá antibiotikumot, csak tüneti kezelés jöhet szóba. A betegség klasszikus tünetei közé tartozik az erős, vizes orrváladékozás, az orrdugulás, a szaglásromlás és fejfájás. Ám ha egy hét után a vízszerű orrváladék sárgássá, zöldessé válik, valamint erős fejfájás, fogba sugárzófájdalomjelentkezik, akkor valószínűleg már bakteriális felülfertőződésről beszélhetünk, amely mindenképpen szakorvosi vizsgálatot kíván.

Az orrfolyás mindig jelez valamit

Sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni az orrfolyást, azt gondolva, hogy ez teljesen normális jelenség. Való igaz, hogy alap esetben is termelődik orrváladék, amely síkosítja és védi a nyálkahártyát, valamint immunanyagokat is tartalmaz. Ez a váladék azonban általában nem folyik ki az orrunkon, hanem a garatba, majd a gyomrunkba jut. Ám ha gyakran törölgetni és fújni kell az orrunkat, akkor már komolyabb dolog áll a háttérben. Fontos tehát tudni, hogy a fokozott orrfolyás mindig valaminek a következménye: lehet az egy allergia, egy vírusos nátha, egy foglalkozási ártalom - például a festékkel vagy vegyszerekkel dolgozók esetében -, vagy egy kónikus orrmelléküreg-gyulladás is.

Nagyon fontos a termelődött orrváladék leszívása vagy kifújása, hogy megakadályozzuk a szövődmények kialakulását. Nem mindegy azonban, hogyan fújjuk az orrunkat. Fontos, hogy felváltva tisztítsuk ki az orrnyílásokat: az egyik orrlyukat fogjuk be és majd a másik oldalt erősen fújjuk, majd cserélünk. Ha nagyon dugult az orr, akkor orrfújás előtt érdemes lohasztó orrcseppel felszabadítani az elzáródást, hogy a váladék valóban kijusson - javasolja a szakember.

A megfelelő hatóanyagú orrcsepp hatása akár 6-8 órán keresztül is tart, így elég naponta 2-3-szor használni. A túlzásba vitt használat azonban károsíthatja a nyálkahártyát és orrvérzést is okozhat. Fontos továbbá, hogy 10-14 napnál tovább semmiképpen ne használjuk ezeket a készítményeket, ugyanis függőséget okozhatnak. További részleteket korábbi cikkünkben talál!

Mit tehetünk?

A rendszeres orrfújás mellett mindenképpen ajánlott legalább napi 1-szer a tengeri sós orrmosás. A tengeri só gyulladáscsökkentő és nyákoldó hatású. A sok orrfújástól kipirosodhat és kiszáradhat a bőrünk, ezért szükség lehet ápoló orrkenőcs használatára is. Érdemes gőzölni is kicsit: ilyenkor használhatunk eukaliptusz illóolajat is, ami szintén segít megnyitni az orrot. Fontos, hogy minimum 2 liter folyadékot - főleg meleg teát - fogyasszunk naponta, szedjünk C-vitamint, szükség esetén pedig bevethetjük a nem-szteroidos gyulladáscsökkentőket is.

Az elhanyagolt náthának komoly következményei is lehetnek, például bakteriális orrmelléküreg-gyulladás iskialakulhat. Gennyes náthával minden esetben forduljunk fül-orr-gégész szakorvoshoz!