Komoly betegségeket jelezhet az orrunk

Ahogy a szemünk is árulkodik az egészségügyi állapotunkról, úgy az orrunk is jelezhet különböző betegségeket. Mutatjuk, mire kell odafigyelni!

Orrfolyás

Megfázás: mikor menjünk orvoshoz? A választ itt olvashatja el!

A megfázás egyik legjellemzőbb tünete az orrfolyás, amelyet orrdugulás, gyakori tüsszentés és torokfájás is kísérhet. Mivel a megfázást vírus okozza, a panaszok általában maguktól elmúlnak 1-2 héten belül. Fontos, hogy pihenjünk sokat és ügyeljünk a bőséges folyadékfogyasztásra. Ha pedig az orrfolyás hátterében influenza áll, akkor gyakran láz, hidegrázás és végtagfájdalom is jelentkezik. A teljes gyógyuláshoz akár 2 hétre is szükség lehet.

Orrvérzés

A száraz levegő könnyen az orrnyálkahártya kiszáradását és megrepedezését okozhatja. Erre leggyakrabban az orrvérzés hívja fel a figyelmet. A száraz és sérült nyálkahártyán ráadásul könnyebben elszaporodhatnak a baktériumok is, ez pedig szintén megnöveli az orrvérzés kockázatát. Párásító berendezésekkel azonban ez megelőzhető. Emellett viszont még számos tényező okozhat orrvérzést, például allergia, egyes gyógyszerek - vérhígító vagy aszpirin - szedése, de akár a túlzásba vitt orrspray-használat is.

Ha pedig egyértelmű ok nélkül is gyakran vérzik az orrunk, előfordulhat, hogy hajszálértágulat áll a háttérben. A rendellenesség árulkodó jele lehet, ha ébredés után gyakran vérfoltos a párnánk. Amennyiben erre a problémára gyanakszunk - vagy esetleg valamelyik családtagunk is ezzel küzd -, érdemes orvoshoz fordulni, a kezeletlen állapot ugyanis komoly szövődményeket - például agyvérzést - okozhat.

Többet árul el az orrunk az egészségünkről, mint gondolnánk. Fotó: iStock

Szaglás romlása

A szaglás romlása mögött gyakran orrpolip húzódik meg. Ezek az elváltozások általában ártalmatlanok, azonban befolyásolhatják az érzékszervünk működését. A probléma gyógyszeres kezeléssel vagy egy kisebb műtéttel orvosolható. Emellett a diabétesz is eredményezheti a szaglás romlását. Ennek pontos okát még nem tudják, de valószínűleg a cukorbetegség idegkárosító hatása áll a háttérben.

Azonban egyes neurológiai betegségek - például az Alzheimer-, a Parkinson- vagy a Huntington-kór, illetve a szklerózis multiplex - korai jele is lehet, ha kevésbé érezzük az illatokat, mint korábban, vagy nem tudunk megkülönböztetni egyes szagokat. A legjobb, ha ilyen panaszok esetén azonnal orvoshoz fordulunk. A megfelelő kezelés ugyanis lelassíthatja az állapotromlást és enyhítheti a kellemetlen tüneteket.

Fantomszaglás

Előfordulhat, hogy szagokat hallucinálunk. Ez azt jelenti, hogy valami olyan dolog illatát érezzük, ami nincs is ott a közelünkben. Ennek oka leggyakrabban egy agyi rendellenesség,agydaganatvagy Parkinson-kór, de jelentkezhet epilepsziás roham közben vagy fejsérülés után is. Ha ezt a jelenséget észleljük, azonnal forduljunk orvoshoz!

Orrváladék

Az orrváladék színe, mennyisége és állaga is sokat elárul az egészségi állapotunkról. Az egészséges váladék kis mennyiségű, vízszerű és színtelen. Ám ha nagy mennyiségben jelentkezik a vízszerű orrfolyás, akkor már allergia, megfázás vagy influenza is állhat a háttérben. A sűrű, sárga orrváladék a leggyakrabban vírus vagy bakteriálisfertőzésjele. Ilyenkor az elhalt fehérvérsejtek színezik át a váladékot. Ha a betegséget 10 nap alatt sem tudja leküzdeni a szervezet, zöld színűvé válhat az orrváladékunk. Ilyenkor már elég nagy az arc- és homloküreg gyulladásának kockázata, ezért ajánlott felkeresni az orvosunkat. A szakember valószínűleg antibiotikum-kúrát fog javasolni.

A nagyon gyakori dohányzás, a rossz minőségű levegő és az orrban megszáradt vér barnára színezheti az orrváladékot. Ha pedig orrfújás után fekete nyomokat látunk a zsebkendőn, akkor előfordulhat, hogy gombás légzőszervi fertőzésünk van. Ez az állapot azonnali kezelés igényel, ezért mielőbb keressük fel a sürgősségi ellátást. A vizsgálatok során azonban kiderülhet, hogy "csak" a magas fokú légszennyezettség okozta a fekete orrváladékot. Ebben az esetben néhány napig ajánlott kerülni a szabadtéri sportolást.

Forrás: webmd.com