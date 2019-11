Így használhatja jól az orrcseppet, orrsprayt!

Az orrnyálkahártya duzzadtságának csökkentésére, a váladékürülés megkönnyítésére orrcseppet vagy orrspray-t lehet használni. Lehet, sőt kell is, mivel segítségük nélkül nem tudunk rendesen lélegezni, illetve a váladék nem tud szabadon távozni.

Az orrspray-k és az orrcseppek valóságos megváltást jelentnek a náthás betegségekben. Segítségükkel talán az egyik legkínzóbb problémától, az orrnyálkahártyák megduzzadásából adódó orrduguláson kerekedhetünk felül. A patikákban számos ilyen készítmény kapható, a hagyományos orrcseppek mellett évekkel ezelőtt megjelentek az orrspray-k is. Mire kell figyelnünk ezeknél a készítményeknél? Cikkünkből ez is kiderül, de előbb nézzük, miért is hasznosak!

Előbb alaposan ki kell fújni, és csak utána cseppenteni. Fotó: iStock

Az orron keresztül vett levegő tisztul, felmelegszik és párásodik. Ha az orrlégzés gátolt, akkor a szájon át lélegzünk, és így tisztítatlan, hideg, száraz levegő jut a légútjainkba. Ez károsítja a nyálkahártyát, megzavarja az ott lévő sejtek működését. Ha valaki tartósan szájon át lélegzik, akkor az akár krónikus alsó légúti megbetegedéshez vezethet!



A gátolt orrlégzés ugyanakkor az orrmelléküregek rosszul szellőznek, emiatt visszatérő fejfájás, középfül-gyulladás, halláscsökkenés jelentkezhet, illetve a szaglószerv működése is károsodhat. Ugye érezhető, mennyivel jobban járunk, ha szabad légutakat biztosítunk? Ám a rendszeres orrfújás általában nem elég, érdemes lehet orrcseppet vagy orrsprayt is használni.



Hogyan használjuk? A jó hatás elérése érdekében cseppentés vagy spriccelés előtt alapos orrfúvásra van szükség, rosszabb esetekben akár az orr kiöblítése is szükséges lehet. Az orrcseppet, orrspray-t a higiénés szabályok betartása érdekében csak egy ember használja - és így is érdemes lemosni a fúvókát vagy a cseppentő külső részét langyos szappanos vízzel.

Csepp vagy spray? Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a hagyományos orrcseppek helyett az orrspray-k korszerűbb megoldást képviselnek. Valóban így van ez? Nos, a válasz egyértelmű igen! A hatóanyagot tartalmazó oldatot a spray-k szórófeje finom cseppekké porlasztja, amelyek így az orrüreg belsejébe is eljutnak, még olyan helyekre is, ahová a orrcsepp nem. Így csökken a nyálkahártya irritációja is, hiszen az oldat egyenletesen oszlik szét. A spray-k használata ráadásul kényelmesebb is, mert nem kell lefeküdni, vagy hosszú percekre oldalra hajtani a fejünket a hatás kifejlődéséhez: akár ülve vagy állva is használhatjuk. Abban is biztosak lehetünk, hogy minden egyes spricceléssel pontosan ugyanannyi hatóanyag jut a helyére, nem úgy, mint a pontatlan cseppentőknél - így biztosabban nem okozunk problémát az érzékeny nyálkahártyának. Végül, de nem utolsósorban az ilyen adagolási módszer jóval gazdaságosabb is.