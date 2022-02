5 dolog, ami nem hiányozhat a házi patikából

A különböző nem várt egészségügyi helyzetek gyakran akkor következnek be, amikor a közeli gyógyszertárak már bezártak, de előfordulhat az is, hogy egészségi állapotunk miatt praktikus, ha azonnal kéznél van a segítség. Éppen ezért - az esetleg fennálló krónikus betegségekre alkalmazott, megszokott gyógyszerek mellett - ajánlott egy olyan alap házi patikát összeállítani, amihez vész esetén fordulhatunk. Fontos azonban, hogy összes készítmény és gyógyászati segédeszköz lejárati idejét rendszeresen ellenőrizzük, valamint nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő tárolásukra is.

Láz- és fájdalomcsillapító

Érdemes tudni, hogy több fájdalomcsillapító egyben magas lázra is alkalmazható, néhányuk pedig gyulladásgátló hatással is bír. Ezekből - a biztonság kedvéért - nem árt legalább két különböző hatóanyag-tartalmú készítményt beszerezni: választhatunk ibuprofén-, paracetamol-, diclofenac,- pirazolo- és szaliciltartalmú gyógyszerek közül. Azonban, ha az alkalmazásuk ellenére is magas lázat, erőteljes fájdalmat, gyulladást vagy egyéb kiugró tüneteket - például nehézlégzést - tapasztalunk, ne habozzunk orvoshoz fordulni.

A lázcsillapító és az orrspray sem hiányozhat a házi patikánkból.

Sebkezelők

A személyi sérülésekkel járó balesetek zöme az otthonunkban történik. A vágások, zúzódások, horzsolások, égési sérülések, általában azonnali ellátást igényelnek, ezért fontos, hogy mindig legyen kéznél sebfertőtlenítő szer, speciálisan égési sérülésekre alkalmazható készítmények, illetve különböző kötszerek. Praktikusan használhatóak a sebtapaszok - amelyekből többféle méretűt javasolt beszerezni -, azonban ajánlott tartani otthon a nagyobb sérülések ellátására is alkalmas steril gézt, mull-lapot, pólyát és ragtapaszt is. Abban az esetben, ha a sérülés nagy kiterjedésű, csillapíthatatlan vérzéssel vagy fájdalommal jár, mielőbb kérjünk orvosi segítséget.

Gyógyszerek emésztési problémákra

A különböző kórokozók, valamint a nehezen emészthető ételek és italok mellett akár a stressz is okozhat emésztési problémákat. Ez általában puffadás, hasi fájdalom, émelygés, hányás, hasmenés, görcsök vagy gyomorégés formájában mutatkozik meg. Ha eleve tisztában vagyunk azzal, hogy ezek közül mely tünetekre vagyunk hajlamosabbak, érdemes eszerint kiválasztani a megfelelő, vészeseti készítményt. Azonban mindenkinek egyaránt ajánlott tartani a házi patikájába görcsoldót, emésztést segítőt, illetve hasmenés elleni szereket.

Készítmények allergiára

Amellett, hogy sokan tisztában vannak a saját allergiás hajlamukkal, a szervezet túlzott reakciója bárkinél, bármikor kialakulhat. Éppen ezért nem árt, ha szükség esetén tartunk az egészségügyi készletünkben, gyorsan előkapható antihisztamint, illetve olyan kenőcsöt is, amely egyaránt hatásos allergiás kiütésekre és rovarcsípésekre is. Azonban, ha az allergiás tünetek erőteljes hányással, verejtékezéssel, száj- vagy nyelvbedagadással, vérnyomás csökkenéssel, szapora pulzussal, légzési panaszokkal vagy eszméletvesztéssel járnak, haladéktalanul értesítsük a mentőt, mivel az anafilaxiás reakció akár életveszélyes állapotot is okozhat.

Torokfertőtlenítő és orrspray

Hogyan kell helyesen orrot fújni? Akár felső légúti fertőzés, akár allergia okozza, az orrdugulás rendkívül sok kellemetlenséget okozhat. Ilyen esetekben ösztönösen zsebkendő után nyúlunk, remélve, hogy egy alapos orrfújás után végre levegőhöz juthatunk. Fontos azonban, hogy eközben betartsunk néhány alapszabályt, nehogy még nagyobb bajt okozzunk.

Megfázás, valamint különböző kórokozók bárkinél kiválthatnak légúti tüneteket. Fontos, hogy erre felkészüljünk és mindig legyen elérhető torokfertőtlenítő készítmény, orrcsepp, vagy még inkább olyan praktikusan alkalmazható orrspray, ami rövid időn belül, tartósan gondoskodik a megfelelő orrlégzésről. Ilyenek például a xilometazolin tartalmú készítmények, amelyek összehúzzák az orrnyálkahártyában található ereket, így a duzzanatok csökkenésével megkönnyítik az orrfújást. Használatukkal megelőzhetőek a különböző szövődmények - például arc- vagy homloküreg-gyulladás -, ráadásul amellett, hogy csökkentik a kórokozók következtében kialakuló orrdugulást, allergia esetén is sikeresen bevethetőek. Érdemes olyan modern adagolópumpájú orrspray-t választani, amely biztosítja az oldat baktériummentességét, ezáltal lehetővé teszi a tartósítószer-mentes használatot. Elérhetőek olyan készítmények is, amelyek a felbontást követően akár fél évig is használhatóak.