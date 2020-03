Minden fájdalomcsillapító másként hat?

A különféle gyógyszerek, illetve hatóanyagok nem ugyanazzal a hatásmechanizmussal érik el céljukat, azaz szüntetik meg a fájdalmat, és a mellékhatásaik is különbözőek. Érdemes fejben tartani a legfontosabbakat.

Paracetamol

Fájdalomcsillapítókra majdnem mindenkinek szüksége van alkalmilag vagy állandó jelleggel, azonban a gyógyszereknek a mellékhatásokon kívül is vannak veszélyeik, ugyanis függőséget okozhatnak. Részletek!

Acetilszalicilsav

A különböző gyógyszerek más és más hatóanyaggal csökkentik a fájdalmat

Ibuprofen

Naproxén

A paracetamol a legnépszerűbb fájdalomcsillapító a világon. A népszerűségét annak köszönheti, hogy arra ösztönzi az agyat, ne küldjön több fájdalomjelet.A legjobbés. Nem kifejezetten jó gyulladásokra és ízületi fájdalomra.A túl sok paracetamolt vagy a kisebb adag paracetamol és az alkohol együtt májkárosodáshoz vezethet. A paracetamol az egyik olyan hatóanyag, amelynél a leggyakrabban fordul elő a túladagolás. Ezért mindig ellenőrizni kell a gyógyszer dobozán a maximális dózist.Az acetilszalicilsavat tartalmazó gyógyszerek csökkentik a szervezet enzimtermelését, s így visszafogják a fájdalomhoz kapcsolódó vegyületek termelődését. Az orvos által előírt mennyiségű kis adag acetilszalicilsav mindennapi rendszeres szedése segíthet avagy aelkerülésében is.A legjobb acsökkentésére. Nem túl jó erős fájdalomra.Az acetilszalicilsav mellékhatásokat okozhat a bélben, a májban és a vesében. Érdemes orvossal konzultálni, hogy adott esetben biztonságos-e a szedése. Gyerekek esetében még körültekintőbben kel eljárni ezzel a hatóanyaggal.Az ibuprofen nagyon sokoldalú hatóanyag, széles körű fájdalomcsillapító és egyéb panaszok esetében is hasznos lehet.A legjobb másnaposság, menstruációs görcsök, izomsérülések, arc- és homloküreg-fájdalom, fülfájás és fogfájás ellen. Nem a legjobb krónikus fejfájásra.Az ibuprofen esetében is fennáll a legtöbb mellékhatás, amelyet az acetilszalicilsavnál írtunk le. Mivel gyors hatású szer, de a hatása gyorsabban is múlik, vigyázzunk, nehogy túllépjük a megengedett adagot.A naproxén lassan kezdi kifejteni a hatását, de az tartósabb, mint az ibuprofené, így jó választás enyhe-középsúlyos krónikus fájdalom ellen.A legjobb, tartós. Nem a legjobb gyors fájdalomcsillapításra.