Szokások, amelyek gyengítik a csontokat

Meglepő, de ilyen lehet például a túlzásba vitt fehérjefogyasztás is, amelynek hatására több kalciumot választ ki a szervezet, emiatt csontjainknak gyakran már nem jut elég ebből a fontos ásványi anyagból. A túl sok kávé is negatívan hathat a csontjainkra, pontosabban nemcsak a kávé, hanem minden más koffeintartalmú ital is. Több tanulmányban írtak már arról, hogy a túlzásba vitt koffeinfogyasztás gyorsítja a csontok gyengülését, egyben megnöveli acsonttörésekkockázatát is. Emellett a koffein a kalcium felszívódását is gátolhatja a vékonybélben, ezért azoknak, akik mindennap kávéznak, érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a megfelelő kalciumpótlásra.

A túlzásba vitt sófogyasztás is ártalmas lehet a csontokra

A mozgásszegény életmód számos módon hathat negatívan az egészségünkre, és bizony a csontjainkat sem kíméli. Ha idősebb korban is aktívak maradunk, sokat tehetünk azért, hogy csontjaink erősek maradjanak - már napi fél óra tempósabb séta is rengeteget számít. Mindemellett a csontok egészségének szempontjából a legjobb mozgásformák a súlyzós edzések. Azoknak is gyengébbek a csontjaik, akik ritkábban mennek ki a szabadba, mert például otthonról dolgoznak. A természetes fénnyel érintkezés azért fontos, mert a napfény jó D-vitamin-forrás. Ez a vitamin létfontosságú a kalcium felszívódásához, így a csontok szilárdságához is hozzájárul.

Dohányosok számára rossz hír, hogy a cigarettázás a csontokra is negatívan hat és megnövelheti például a csonttörések kialakulásának esélyét. A dohányos nők szervezete gyakran kevesebb ösztrogént termel, illetve hamarabb eljutnak a menopauzához, amely növeli acsontritkuláskialakulásának kockázatát. A magas sóbevitel szintén rossz hatással van a csontokra, mivel a felesleges nátrium kiürítésével együtt a szervezet kalciumot is veszít. Ezért van, hogy a túl sok sót fogyasztók hajlamosabbak a csontritkulása, sőt a vesekövességre is.

