Reumás ízületi gyulladás: ezek okozhatják

A betegség kialakulásában jelentős szerepet játszik a genetika, ám azt, hogy az öröklött hajlamból kialakul-e betegség, befolyásolhatja az életmódunk. Dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa összefoglalta, hogy milyen tényezők játszhatnak szerepet a sokízületi gyulladás (reumatoid arthritis) megjelenésében.

Amire nem tudunk hatni

Habár az autoimmun betegség kialakulásának pontos okai a mai napig nem ismertek, a szakemberek előtt világossá vált, hogy bizonyos tényezők elősegíthetik a reumás ízületi gyulladás kialakulását. Ilyenek például a hormonális változások - menopauza idején a már meglévő betegség tünetei is romolhatnak -, a kórokozók, különböző fertőzések. Ezek ellen valójában nem sokat tehetünk, de fontos tudni róla és a kezelőorvosnak jelezni, ha a tüneteink erősödése összefügghet valamelyik kiváltó okkal.

A reumatoid arthritis kockázati tényezőinek jelentős részét magunk is kivédhetjük. Fotó: Getty Images

Amit megtehetünk

Akinél az öröklött hajlam miatt magasabb a kockázat, különösen fontos az életmódját úgy alakítani, hogy kerülje a betegség kialakulásának kockázatát növelő tényezőket. Amit egyértelműen fontos kerülni, az a dohányzás, aktív és passzív formája is. Számos súlyos betegség kialakulásának esélyét növeli, és rontja a már meglévő betegség esetén a kezelés hatékonyságát is.

Törekedjünk az egészséges testsúlyra

Azelhízásegy állandó gyulladásos állapotot idéz elő a szervezetben, ami többek közt a reumás ízületi gyulladás kialakulásának rizikóját is növeli. Ezzel összefüggésben az étrend szerepe is lényeges, egyrészt fontos a normál testsúly elérése, kiegyensúlyozott étrenddel, de kialakult betegség esetén az alapanyagok megválasztása is lényeges.

Ilyen a gyulladáscsökkentő étrend

A gyulladáscsökkentő étrend hatását vizsgáló kutatás a Frontiers in Nutrition folyóiratban jelent meg. A főként nyers vagy éppen csak főzött-párolt hüvelyesek és zöld zöldségek fogyasztásán alapuló étrend mellett ajánlott a szezonális gyümölcsök, probiotikumok és például a kurkuma és a gyömbér gyakori fogyasztása. Nem javasolt viszont az állati eredetű élelmiszerek rendszeres, nagymértékű fogyasztása, sem a túlzott só-, vagy olajok, zsírok használata. A vizsgálat alapján ez a magas antioxidáns tartalmú étkezés nem csökkentette ugyan a reumás ízületi gyulladás kialakulásának kockázatát, de meglévő esetén enyhítette a tüneteket.

Napi 30 perc séta is segíthet

A tartós stressz az általános egészségi állapotunkat is rontja, növeli a betegségek iránti fogékonyságot. Érdemes ezért mindenkinek megtalálni a saját maga számára legmegfelelőbb stresszcsökkentő technikát és azt a napirendbe építeni. Már napi 30 perc sétával is sokat tehetünk az egészségünk megőrzéséért, de sokak számára bevált a jóga vagy küzdősport, meditáció, és az olvasás vagy a kézműves hobbik is segíthetnek a napi stressz feldolgozni.