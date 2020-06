Az isiász gyakori tünete

Dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr szerint a tartós zsibbadás,fájdalommögött is rejtőzhet ez a probléma.

A tünetek mögött akár porckorongsérv is állhat

Ülőideg-gyulladásnak, ülőidegzsábának is nevezik az isiászt, amely nevét az emberi szervezet leghosszabb idegéről, a nervus ischiadicus nevű ülőidegről kapta. Az isiász nem önálló kórkép, hanem a gerinc deréki szakaszából eredő fájdalmas tünetek együttese, amelynek okai szerteágaznak, de az ülő életmód mindenképpen kockázati tényezőnek számít.

A leggyakoribb kiváltó okok közé tartozik ezen felül a porckorongsérv, az ágyéki gerinccsatorna-szűkület, gyulladás vagy keringési rendellenesség. Előfordul, hogy egy rossz mozdulat, helytelenül végzett emelés miatt alakul ki a fájdalom, és igen ritka esetben daganat is okozhat ilyen tünetet.

Nem csak a derékfájás lehet a tünet

Az isiászra jellemző fájdalom kialakulhat egy pillanat alatt, de lassan, fokozatosan is. Zsibbadás, érzéskiesés, szúró érzés, ügyetlenebb mozgás, esetleg izombénulás, súlyos esetben pedig akár vizelet- vagy széklet-visszatartási képtelenség jelentkezik.

A vezető tünet a derékfájás, amely valamelyik láb irányába sugárzik ki, és ütögetéssel kiváltható. A fájdalom mértéke sok tényezőtől függ: vannak, akik egészen enyhe érzést tapasztalnak, míg mások akár az elviselhetetlenségig fokozódó fájdalomtól szenvednek. A deréktájon kívül a fájdalom érzékelésének helye is változhat. Jelentkezhet a derék és a térd között, a far közepétől a vádli külső felszínén a 4. és 5. lábujj közötti területig lefutva, illetve a far belsejétől a belső boka irányába futva, a belső talpfelszínen véget érve.

Az isiász okozhat hirtelen belenyilalló fájdalmat, amely többnyire az egyik lábban jelentkezik. Ezt nevezik hexenschussnak. Az isiász ugyanakkor, mint minden gyöki fájdalom, koponyaűri nyomás fokozódásakor (pl. köhögés, tüsszentés, erőlködés esetén) hirtelen erősödik. Éppen az is a kivizsgálás célja, hogy kiderüljön, nem a hasonló tünetet produkáló porckorongsérv áll-e a háttérben.

Az orvosi segítség és a torna is fontos

"Sokszor már a páciens tartása is tünetértékű. A kissé elcsavarodott, ún. antalgiás testtartás ugyanis a fájdalom kerülése miatt alakul ki. A diagnózis felállításához az alapos fizikális vizsgálat mellett a daganat kizárása miatt szóba jöhetnek laborvizsgálatok, MR- és CT-vizsgálat is. A kezelésnél elsődlegesen a pihentetéssel próbálkozunk, amelyet kiegészíthet a megfelelő cipő viselése, a kemény felületenalvásés az isiászborogatás" - mondja dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr.

"Mindenekelőtt azonban a fájdalom csökkentése a célunk, ami számos módon megvalósulhat. A szájon át szedhető szerek mellett megoldás lehet a helyi célzott injekció, amikor is közvetlenül tudjuk eljuttatni a hatóanyagokat az idegnyomási ponthoz. Hatékony segítség lehet még az orvosi kollagéninjekció, a természetes mechanizmusokra alapuló lökéshullám terápia és a non-szteroid, izomlazító hatású infúziós kúraszerű kezelések is. Súlyos esetben pedig megfontolandó az idegsebészeti műtét lehetősége. Ha a páciens túl van a fájdalom akut szakaszán, elengedhetetlen számára a funkcionális gyógytorna, amelynek célja a csigolyákat tartó, így az ideggyököt felszabadító izmok, mély hátizmok erősítése, folyamatosan kondícióban tartása."