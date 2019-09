Az állómunka következményei

A visszér nem csak esztétikai probléma, nagyon komoly következményekkel is járhat. Végső esetben akár fekélyhez vagy trombózishoz is vezethet. Jó, ha tisztában van a lehetséges kockázatokkal, akit fenyeget ez az elváltozás.

Azok, akik munkaidejük jelentős hányadát nem ülve töltik, a folyamatos állással járó munkavégzéssel számos egészségügyi kockázatnak vannak kitéve. Mivel a tartós állómunka az egészségesnél nagyobb fiziológiai terhelést ró a testre, a jelentős fáradtság mellett többek között lábgörcs, fájdalmak (talp, boka, derék, hát, nyak), feszült és merev izmok és ízületek, valamint vérkeringési és oxigén-ellátási zavarok, mozgásszervi megbetegedések kialakulásáért is felelős. Ezek a tünetek eleinte kellemetlenséget okoznak, de hamar a teljesítőképességre is rossz hatással vannak. Hosszú távon ugyanis az izmok kifáradásával egyre több egészségügyi probléma jelenik meg, ami nemcsak az időseket, de a fiatal dolgozókat ugyanúgy érintheti. Még a fizikailag nem nehéz, de hosszú ideig tartó állómunka is ilyen tünetekkel jár.

Állómunka által okozott probléma többek között a feszült, merev izomzat és ízület, vérkeringési zavarok, visszér, lábfájdalom, lábdagadás, dekoncentráltság, gerinc bántalmak, nyak- és vállmerevség, látásproblémák. A huzamosabb ideig fennálló kényszertartás - például felemelt, előretartott karok - pedig jelentősen igénybe veszik a hát- és derékizmokat. Az izmok egyirányú terhelése kóros összehúzódásokkal jár, az izomcsomók mellett pedig másodlagosan gyulladás alakulhat ki. Az egyoldalú munkavégzés a hátizmokat beszűkíti, ettől görcsössé válnak, erőteljesfájdalomalakulhat ki, majd előbb-utóbb komolyabb hát- és gerincproblémák is megjelennek.

A kemény, rugalmatlan talajon végzett állómunka már rövid távon is negatív hatással van a mozgáskoordinációra, a helytelen mozdulatok miatt ödéma, izomfájdalom és csökkent koncentráció is kialakulhat. Hosszú távon ez jelentős izomműködési problémákhoz, a gerincoszlop rugalmasságának csökkenéséhez, visszértágulathoz, a lábak krónikus vérkeringési zavarához és így nyíl egyenesen munkaképtelenséghez vezethet. A talpfájdalom egyik gyakori oka a talpi ín (fascia) gyulladása, amit nemcsak az állómunkát, de a sok járkálást igénylő munkát végzőknél is előfordul.

Ámbár először a lábon érződnek a megterhelés tünetei, a hosszas állómunka hatása a csípőt elérve a gerincen át a hátat és a nyakat is eléri. Az izmok fáradtak és ernyedtek lesznek, és fájó visszerek alakulhatnak ki, mivel a véráram akadályoztatva van a lábakban. A kemény padlózat nyomó hatása a hátgerincen át a vállaknál és a nyaknál merevséget és feszültséget okoz.

A fáradtságcsökkentő szőnyeget speciálisan az állómunkát végző emberek számára fejlesztették ki. Több funkcióval rendelkezik, de főként csökkenti a testre jutó fiziológiai terhelést és ennek köszönhetően növeli a munka hatékonyságát.

Az ülő és álló munkavégzésnek is megvannak a maguk előnyei és hátrányai, így a kétféle munkavégzést felváltva érdemes alkalmazni. Ráadásul az ülő- és állómunka váltakozása csökkenti a fárasztó munkanap testre kifejtett kedvezőtlen hatásait.