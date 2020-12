Mitől alakul ki a fájdalmas izomcsomó?

Mik azok az izomcsomók?

Az izomcsomó (fibromialgia) az izomrostokkal összefüggő kis izomgörcs, melyet tapintással lehet érzékelni az izom fascia (izompólya) területén. Méretüket tekintve almamag, de akár szilvamag nagyságúak is lehetnek. Az izmok azért hozzák létre ezeket a kis csomókat, hogy a túlfeszülést elkerüljék, tehát ez a jelenség tulajdonképpen a test természetes védekező mechanizmusa. Sajnos az idők folyamán ezek a csomók több helyen is megjelenhetnek a testünkben, olykor komoly fájdalmakat okozva. "Általában a nők keresnek meg ezzel a panasszal, mely kialakulhat már egészen fiatal, akár huszonéves korban is, de az idősebb korosztályt ugyanúgy érintheti" - mondta el dr. Arnold Dénes Arnold fájdalomspecialista.

A fájdalmas izomcsomó bármely korosztályt érintheti. Fotó: iStock

Az izomcsomók kialakulásának oka

Az izomcsomók megjelenését okozhatja izom- és idegkárosodás, gerincsérv, fertőzés, valamilyen trauma, de leggyakrabban az izomzat túlerőltetése, túlfeszítése, vagy a mentális stressz a kiváltó ok. Gyakori ez a probléma az ülőmunkát végzőknél, illetve azoknál, akik monoton fizikai munkát végeznek valamilyen, a normális tartástól eltérő pozícióban (például szobafestők, fodrászok). Ilyenkor a féloldali túlterhelés miatt az izomtónus megváltozik, és a környező idegek nyomás alá kerülnek. Módosulnak az alapfunkciók, az izmok működése, vérellátása és anyagcseréje, feszültség keletkezik bennük és gyulladásos folyamatok indulhatnak meg.

Az izomcsomók megjelenésével fájdalmas pontokat érezhetünk a testen, jól lokalizálva. Minden izomcsomóhoz tartozik egy kisugárzási pont vagy terület ahol a fájdalom szintén érezhető (trigger pont).

Hogyan szabadulhatunk meg tőlük?

Az izomcsomók eltüntetése sajnos hosszadalmas folyamat, melyet szerencsére ma már több módszer kombinálásával fel lehet gyorsítani annak érdekében, hogy a beteg ismét teljes értékű életet élhessen. Első lépésként az aktív fájdalomcsillapítás, a gyulladáscsökkentés és a helyi izomfeszülés oldása a feladat. Dr. Arnold Dénes Arnold erre a célra egy hatékony, szteroid-mentes, természetes hatóanyagokból álló injekciós terápiát alkalmaz, amely afájdalomforrásánál hat. Intenzíven csökkenti a fájdalmat, a gyulladást, az izomfeszülést, és nem csak a tüneteket kezeli, de az okokat is megszünteti.

Ennek a kezelésnek a pontos hatóanyag kombinációját és a kezelés gyakoriságát a probléma jellegétől és a páciens állapotától teszi függővé. Általában 3-8 kezelés alatt már komoly állapotjavulást lehet elérni, amennyiben a páciens betartja az orvos által előírtakat. Az izomcsomók, az izomfeszülés terápiában kiemelt szerepe van a speciális gyógymasszázsnak és a funkcionális gyógytornának is.

Életmódváltással sokat tehetünk a teljes gyógyulásért

Fontos megjegyezni, hogy az életmódváltásnak is óriási szerepe van a tartós javulás elérése, és a probléma kiújulásának elkerülése érdekében. Javasolt a rendszeres mozgás, különös tekintettel a hát, váll, a nyak izmainak tornáztatására, nyújtására és a megfelelő folyadékfogyasztásra, valamint táplálkozásra. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezeknek a mozgásszervi panaszoknak a melegágya a stresszes életmód, ezért érdemes időközönként különböző relaxációs technikákat, valamint masszázst alkalmazni, amellyel csökkenthetjük a mindennapi feszültség káros hatásait.

Ha valaki sokat ül, vagy sokszor kényszerül ugyanazt a tartást felvenni a nap során, hagyja abba a tevékenységét minden órában kb. 10 percre és mozgassa át magát, sokat tehet ezzel is az izomfeszültség csökkentéséért. Ha pedig kiújuló panaszai vannak, minél hamarabb keressen fel szakorvost, hiszen ha az elváltozást idejében kivizsgáljuk és elkezdjük a gyógykezelést, valamint megfelelő életmódváltással támogatjuk szervezetünket, tartós javulást és a teljes gyógyulást érhetünk el - tanácsolta a fájdalomspecialista.

