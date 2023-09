40 felett ezek a leggyakoribb sportsérülések

Lássuk, melyek a leggyakoribb sportsérülések a 40 év feletti sportolók és hobbisportolók körében. A kiváltó okokat és a kezelési lehetőségeket dr. Magbade Gábor, a Sportorvosi Központ ortopéd orvosa foglalta össze.

A kor előrehaladtával növekszik a sportsérülések kockázata is. Fotó: Getty Images

Nyálkatömlő-gyulladás (burzitisz)

Sérülés és túlterhelés is okozhat burzitiszt, amely gondot okozhat az ízületekben, igen gyakran például a csípőben és a térdben. A bursa normális körülmények között egyfajta tömlő, amely bizonyos terhelési pontokon helyezkedik el. Túlterhelés vagy lokális irritáció esetén a bursa belhártyája gyulladásos folyadékot termel. A burzitisz jellemző tünete a nyomásérzékenység, a duzzanat és az éjszaka is jelentkező fájdalom. Igen gyakran jelentkezik egy-egy esés kapcsán bármilyen sportnál, valamint futással járó túlterhelés miatt.

Térdsérülés

A térd igen sérülékeny testrész, gyakran fordul elő ezen a területen ficam, térdszalagszakadás, porcsérülés és porcleválás. Idősebb sportolóknál pedig nemcsak a sérülések, de sportártalmak is gyakoribbak, ráadásul a 40 felett nem ritka porckopás csak tovább ront a helyzeten. A térdsérülések igen jellemzőek a futballban és minden olyan sportban, amely fizikai kontaktussal, illetve hirtelen irányváltásokkal jár.

Golfkönyök

A golfkönyök a csuklót a tenyér irányába hajlító izmok túlterhelése miatt jelentkező könyöktáji fájdalom. Elsősorban a könyök belső oldalán jelentkezik, és gyakran alkari izom gyengeség is társul hozzá. Nevéből adódóan nem ritkán a golfozókat érinti, de előfordulhat gerelyhajítóknál, falmászóknál, kézilabdázóknál is.

Teniszkönyök

Teniszkönyök akkor alakul ki, ha a hajlítóizmok a feszítőizmok kárára erősebbek. Ilyenkor a feszítők tapadási pontjánál, ahol az ín a csonthoz rögzül, úgynevezett mikrotraumák keletkeznek, amelyek később egy állandó gyulladásos állapotot hozhatnak létre. Ennek az az eredménye, hogy már a kisebb mozdulatok is fájdalmasak lehetnek. Eleinte csak a könyök behajlítása okoz fájdalmat, de később már a csavaró, szorító mozdulatok és az írás is nehézséget okozhatnak, az is előfordul, hogy az érintett az izomgyengeség miatt kiejti a tárgyakat a kezéből. Teniszezőknél gyakori, illetve minden olyan sportnál nagy a rizikó, ahol emelő, csavaró, rántó mozdulatokat kell végezni.

Rotátorköpeny-sérülés

A vállban található rotátorköpeny sérülése miatt jelentkező fájdalom különösen a kar felemelésekor kínzó. 40 felett a sérülés rizikófaktorának számít az ízület instabilitása, a vállizmok lazulása és a támasztó ínszalagok gyengülése egyaránt. Főleg azokat a sportolókat érinti, akik vállszint feletti terhelést igénylő sportágakat űznek, például kézi-, vízi- vagy röplabdát, teniszt, úszást.

Megfelelő kezeléssel gyorsabb a felépülés

„A sportsérülések, sportártalmak sokszor maguktól gyógyulnak, enyhülnek, de ez nem minden esetben valósul meg. Különösen igaz ez egy bizonyos életkor felett, hiszen tanulmányok bizonyítják, hogy egy 45 éves személy közel 15-18 százalékkal lassabban épül fel ugyanabból a sérülésből, mint egy 30 éves, és a felépülési időszak később még hosszabbra nyúlik” – mutatott rá dr. Magbade Gábor.

„Ezért érdemes pontosan diagnosztizálni a problémát, és annak megfelelően megtalálni a kezelés módját. A fájdalomcsillapításnak gyors, eredményes eszköze lehet a helyi fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő injekció, amellyel a legnehezebb időszakot is könnyebb átvészelni. Sérüléseknél hosszabb távon hatékony lehet az orvosi kollagén és a hialuronsav, bár bizonyos esetekben csak a műtét jelenthet megoldást. 40 felett, különösen sérülékenység esetén érdemes gyógytornász, szakedző vagy mozgásterápiában járatos szakember segítségét is kérni a megfelelő mozgáskivitelezéshez. Megfelelő kezeléssel és prevencióval ugyanis nemcsak gyorsabb lehet a felépülés, de minőségi is, vagyis biztonságosabban folytatható a sport, kevésbé kell tartani a visszaeséstől és az újabb sérülésektől” – tette hozzá.