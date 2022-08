Menopauza után is lehet jó a szex

A 40-es éveikben a nők szervezetében csökkenésnek indul az ösztrogén és a progeszteron hormon szintje, amely folyamat hatására idővel (jellemzően az 50-es éveik végére) megszűnik a menstruáció. Általánosságban elmondható, hogy 12 menstruáció nélküli hónap után jelenthető ki, hogy elkezdődött a menopauza. Vannak egyébként, akiknél a menopauza korábban jelentkezik, ennek lehet genetikai oka, de állhat a háttérben valamilyen betegség, esetleg orvosi kezelés is.

Függetlenül attól, hogy mikor kezdődik, illetve, hogy egészen pontosan mi idézi elő, a menopauza hatással lehet a nők szexuális életére. Szerencsére számos módszer létezik, amelyek segítségével nem egyszerűen elviselhetőbbé, hanem kifejezetten élvezetessé lehet tenni az összebújásokat. Még mielőtt azonban mindezekre rátérnénk, röviden tekintsük át, milyen, a menopauzához köthető fizikai, érzelmi változások nehezíthetik meg a közösülést.

Fájdalmas szex és önbizalomhiány

Az egyik legfontosabb, hogy az ösztrogénszint-csökkenés hatására a szeméremtest és a hüvely szövetei veszítenek rugalmasságukból, nedvességtartalmukból, elvékonyodnak, szárazabbá válnak. Emiatt szex közben nagyobb az érintett területen az irritáció, sérülés veszélye. Sok nő panaszkodik arra, hogy fájdalmat érez, esetleg vérzést, égő érzést tapasztal, amikor szeretkezik a partnerével. Szintén negatívan befolyásolhatja a szexuális élményt a csökkent libidó vagy szexuális vágy, a menopauza utáni időszakban gyakoribbá váló húgyúti fertőzések, illetve a tény, hogy ilyenkor nem könnyű izgalomba jönni, és ezt az állapotot fenntartani. Mindemellett az alacsonyabb ösztrogénszint növelheti az atrófiás hüvelygyulladás kockázatát is, ami ugyancsak előidézhet fájdalmat, duzzanatot, viszketést és égő érzést.

A hormonok ingadozása érzelmi hatással is járhat, hiszen befolyásolhatja az alvást és a hangulatot. A fáradtság, a szorongás, az ingerlékenység, a koncentrációs nehézségek és a depresszió különösen gyakoriak a menopauzát követően, és a fizikai változásokhoz hasonlóan – vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy azokkal együtt – szintén ronthatnak a szexuális élményen. A csökkent nemi vágy vagy az együttlét élvezetére való képtelenség pedig az önbecsülésre és az intimitásra is kihathat. Egyesek számára ráadásul a menopauza nem más, mint gyászidőszak: van, aki a fiatalságát, míg más a termékenységét siratja. A nők emiatt elveszíthetik érdeklődésüket olyan tevékenységek iránt, amelyek korábban örömet okoztak nekik, beleértve a szexet is.

Ne mondjunk le az intimitásról

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a menopauzához köthető fizikai és érzelmi hatások a szexuális aktivitás csökkenéséhez vezetnek. Pedig a nehézségek ellenére sem érdemes lemondani arról, hogy rendszeresen ágyba bújjunk a párunkkal! Főleg, mert a szexhiány miatt csak még rosszabb lehet az állapotunk. A szeretkezés ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy a hüvely minél tovább egészséges maradjon, különösen a menopauza után: fokozza a terület vérellátását, és segít megőrizni a hüvely rugalmasságát, mélységét, befogadóképességét, alakját.

Menopauza után is lehet élvezetes az összebújás. Fotó: Getty Images

Nem szabad egyébként elfelejteni, hogy a menopauza utáni időszakot nem mindenki éli meg egyformán. Vannak, akiknek enyhék a tüneteik, ennélfogva könnyen meg is birkóznak velük, vagy csak rövid ideig állnak fent a panaszok, és aztán maguktól elmúlnak. Nekik általában kezelésre sincs szükségük, azoknak azonban, akik olyan intenzív és tartós változásokat tapasztalnak, amelyek már a mindennapi életüket – így a szexuális életüket – is befolyásolják, ajánlott egy szakember felkeresése. Mert – és ezt nagyon fontos hangsúlyozni – számos módszer segíthet abban, hogy ne úgy tekintsünk a szexre a menopauza után, mint egy büntetésre.

Hormonnal vagy hormonmentesen?

Az orvoshoz való bejelentkezést már csak azért sem szabad halogatni, mert a szakember valószínűleg hatékonyabb megoldásokat tud javasolni a problémáinkra – például a hüvelyszárazságra –, mint amilyen mondjuk a síkosító. Félreértés ne essék: a síkosító zselék, kúpok valóban segítenek abban, hogy könnyebb legyen a behatolás, és így elkerülhető legyen a fájdalom, de ez igazából csak tűzoltás. Ahelyett ugyanis, hogy kezelnénk a problémát, pusztán elfedjük azt.

Sokkal jobban járunk, ha olyan vény nélkül kapható, hormonmentes, kifejezetten a hüvelyszárazság kezelésére kifejlesztett készítmények közül választunk, amelyek regenerálják a kiszáradt hüvelyhámot, és ezáltal tartós enyhülést hoznak. Alkalmazásukkal helyreállítható a hüvely nedvességtartalma, erősödik a szövetek szerkezete, tápanyagellátása, és gyorsulnak a szöveti regenerációs folyamatok, aminek köszönhetően a hüvely síkosabbá, rugalmasabbá válik. Természetesen a menopauzához köthető egyéb panaszok – így a hőhullámok, az alvászavar vagy a rossz hangulat, amelyek szintén rombolhatják a szexuális életet – is mérsékelhetőek hormonmentes készítményekkel. Különösen hatásosak azok, amelyek poloskavészkivonatot tartalmaznak, ezt tanulmányok is bizonyították.

A menopauza kezelése egyébként hormonnal is történhet. Mint arról korábbi cikkünkben már írtunk, a hormonterápia a hiányzó hormonok pótlásával javít a közérzeten, és a szájon át, bőrön keresztül (transzdermális tapasz) vagy lokálisan (hüvelykúp, hüvelykrém) zajlik. Mivel azonban lehetnek mellékhatásai, nem való mindenkinek: ellenjavallt egyebek mellett magas vérnyomás, daganatok, trombofília, illetve szív- és érrendszeri betegség esetén. Nem véletlen tehát, hogy a hormonterápia csak orvos javaslatára és felügyelete mellett alkalmazható. A szakember mindig a beteg igényei, az egyéni jellemzők és a haszon/kockázat mérlegelése után dönt a kezelésről, annak beviteli és adagolási módjáról, valamint a terápia időtartamáról.

Ami még segíthet

A felsoroltakon túl van még néhány dolog, ami segíthet örömtelibbé tenni a szeretkezést. Célszerű kerülni például az olyan mosószereket, szappanokat, olajokat, intim mosakodókat, amik szárítják, irritálják a bőrt. Arra is figyeljünk, hogy a tisztálkodáshoz inkább langyos, mint forró vizet használjunk. Mindig igyunk elegendő folyadékot, és ne késlekedjünk szakember felkeresésével, ha hüvelyi fertőzésre, gyulladásra utaló jelet észlelünk. Ne felejtkezzünk el a stresszkezelésről sem – végezzünk relaxációs gyakorlatokat, vagy sportoljunk! Fontos az is, hogy hagyjunk időt az előjátékra, a szexuális izgalmat fokozó tevékenységekre, és igyekezzünk időnként új dolgokat is kipróbálni az ágyban, fenntartva ezzel a "tüzet". Végül, de nem utolsósorban pedig elengedhetetlen a türelem, az alkalmazkodás. Fogadjuk el, hogy egy új helyzetben vagyunk, amihez idő hozzászokni, de távolról sem lehetetlen.