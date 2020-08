A kánikulában a változókori hormonhiánnyal járó panaszok - az alvásproblémák, hangulati ingadozás, fáradékonyság, koncentrációzavarok - fokozódhatnak, hiszen a forróság még azoknál is kedvezőtlenül hat ezekre a funkciókra, akiknek máskülönben nincsenek ilyen problémáik. A változókorban járó nőknek ráadásul a lelki élet zavarai és a szellemi teljesítmény csökkenése mellett az éjjel és nappal egyaránt előforduló hőhullámokkal is számolniuk kell: a statisztikák szerint legalább minden második változókorú nő tapasztalja meg ezt a kellemetlenséget, amely a nyári melegben a szokásosnál is nagyobb megterhelésnek teszi ki elszenvedőjét. Hogyan érdemes készülni a nyárra, miként könnyíthetők meg a mindennapok?

Nyáron is tehetnek a hőhullámok kellemetlensége ellen a változókorban lévő nők

Nem elég a legyező

Amennyire csak tudjuk, próbáljuk hűsíteni magunkat és a környezetünket. Már egy ventilátor is sokat számít, és sokkal elviselhetőbbé teszi a klímát, ha árnyékoló megoldásokat használunk az ablakainkon. Jól jöhet a lefekvés előtti hideg borogatás, valamint az is, ha jégakkut teszünk a párna alá, és ha esetleg felriadunk, megfordítjuk a párnát. Tartsunk elöl egy váltás hálóruhát, hogy gyorsan átöltözhessünk, ha verejtékezve ébrednénk. Az éjszakákat érdemes a lakás leghűvösebb helyiségében tölteni.

A ruhaviselet sokat számít

Minden szakember azt javasolja, hogy felejtsük el a műszálat. Kizárólag könnyű, lélegző, természetes anyagból készült ruhákat válasszunk: a pamut és a len anyagú viselet a jó megoldás. A hőhullámokkal küzdőknek amúgy is tanácsos kerülniük a mesterséges anyagokat, de ez nyáron hatványozottan igaz. Szabadban lenge, hosszú ujjú blúzzal védekezzünk a napfény ártalmai ellen - a bőrt közvetlenül érő napsugarak jobban átforrósítanak, mint amikor könnyű anyaggal óvjuk a bőrt. Éjszakára a bő pamutpizsama jobb választás lehet, mint a meztelen alvás, mivel segít a hő elvezetésében. A ruha mellett fontos az ágynemű is, amelyből szintén pamutból készültet kell választani.

Evés-ivás, hogyan?

A tapasztalatok szerint a panaszokat közvetlenül befolyásolhatja, hogy mit és mit nem fogyasztunk. A fűszeres, illetve a túl nehéz ételek, az alkohol és a koffeines és más serkentőket tartalmazó italok fokozzák vagy kiválthatják a hőhullámokat, így ezeket kerülni kell. A hideg gyümölcsök viszont kifejezetten ajánlottak - nemcsak a hőmérsékletük miatt, de azért is, mert számos olyan anyagot tartalmaznak, amelyek segítenek a hőháztartás szabályozásában. A megfelelő folyadékpótlás minden életkorban és évszakban elengedhetetlen, de hőségben és erős izzadással járó állapotokban fokozottan oda kell rá figyelnünk. A hőhullámok egészséges hideg italokkal - vízzel, gyümölcslevekkel - csillapíthatók. Az alkohol és a koffein azonban éppen ellenkező hatással jár.

Védekezzünk a kórokozókkal szemben

A változókorral hüvelyszárazság is jár, ami nemcsak viszkető, égő érzéshez, irritációhoz vezethet, de a húgyúti és hüvelyfertőzések fokozott kockázatát is jelenti. A menopauza hormonális változásainak egyik következménye, hogy a hüvely egészséges flórája - amely fontos szerepet játszik a kórokozókkal szembeni védekezésben - felborulhat. Így, a megváltozott minőségű hüvelyhám sérülékenysége és a legyengült ellenállás miatt, a kórokozók (gombák és baktériumok) könnyebben telepednek meg és akadálytalanul szaporodnak a hüvelyben, illetve onnan gyorsan találnak utat a hólyagba is. A strandidőszakban tehát, amikor a forróság által különösen sújtott változókorú nőknek nagy enyhülést jelenthet egy jó fürdőzés, nagyon fontos figyelmet fordítani a megelőzésre.