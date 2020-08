Strandszezon: így védjük ki a fertőzéseket

A női nemi szervek már biológiai felépítésükből adódóan is érzékenyebbek a különféle fertőzésekre, a klimax beálltával végbemenő változások pedig csak még védtelenebbé teszik a női szervezetet. Lássuk, pontosan mik ezek a változások, hogyan függenek össze a hüvelyfertőzésekkel - és hogy mit tehetünk ellenük!

Változókor és hüvelyfertőzések

Menopauza alatt a szervezet progeszteron- és ösztrogéntermelése erősen csökkenni kezd, a csökkenő ösztrogénszint hatására pedig a hüvely pH értéke megváltozik. Az egészséges hüvely enyhén savas pH értékű - nem véletlenül. A savas közeg ugyanis védelmet nyújt a fertőzések ellen. A pH-érték megváltozásával azonban megbomlik ez a kényes védelmi egyensúly. A savasságot fenntartó Lactobacillusok csak ösztrogén környezetében tudnak életben maradni, így amikor csökken az ösztrogénszint, a Lactobacillusok száma is csökkenni fog, ez pedig lúgos irányba tolja el a hüvely természetes savas környezetét.

A felborult egyensúly hatására a hüvely falának hámszövete elvékonyodik és sebezhetővé válik a különféle fertőzésekkel szemben. Ez az oka annak, hogy a változókor alatt és után egyre gyakrabban fordulhatnak elő húgyúti és hüvelyi fertőzések, melyek - ha nem teszünk ellenük - újra és újra visszatérhetnek.

Mit tehetünk a nyári fertőzések elkerülése érdekében? Fotó: iStock

A leggyakoribb nyári fertőzések

A változókorba lépve tehát egyébként is fokozottabb a fertőzésre való hajlam, és a kockázat a strandszezon alatt még magasabb. A "strandfertőzések" hátterében is általában a hüvelyi pH hirtelen megváltozása áll. A medencék klóros vize ugyanis felboríthatja a hüvelyflóra már amúgy is sérült egyensúlyát, kórokozókból pedig a nyilvános strandokon nincs hiány, így könnyen megeshet, hogy a strandról hazatérve kellemetlen tünetekkel kell majd szembenéznünk.

A három leggyakoribb betegség, amely strandolás közben ütheti fel a fejét a hüvelygomba, a bakteriális vaginózis és a hólyaghurut, közismertebb nevén felfázás.

50 feletti nőként is örülhetünk a nyárnak - részletek!

A gombás hüvelyfertőzést nem kell bemutatni: statisztikák szerint élete során minden 8. nő találkozik vele legalább egyszer. A hüvelygombát leggyakrabban a Candida albicans nevű élesztőgomba okozza, amely egyébként normál körülmények között is megtalálható a szervezetben. Panaszokat csak akkor okoz, ha felborul a hüvely kényes egyensúlya. A hüvelygomba legfőbb tünete a sárgás, túrós állagú hüvelyi folyás, ami mellé erőteljes viszketés is társul.

A bakteriális vaginózis is akkor tud kialakulni, mikor megváltozik a hüvely pH-értéke. Ha a hüvelyi pH a biztonságos savasból lúgos irányba tolódik, a tejsavbaktériumok száma csökken, és el tudnak szaporodni a kórokozó baktériumok, mint amilyen az E.coli. A bakteriális vaginózis jellemző tünete a hüvelyi folyás felerősödése, amely ilyenkor szürkéssé és halszagúvá válik, a folyáshoz pedig csípő, viszkető érzés is társulhat.

Tipikus nyári betegség afelfázásis. Fontos tudni, hogy a köznyelvi elnevezésével ellentétben a hőmérséklet nem igazán befolyásolja a tünetegyüttes kialakulását, amelyet valójában a húgyhólyagba bejutott kórokozók okoznak. A hólyaghurut általában olyan baktériumok miatt alakul ki, amelyek normálisan is jelen vannak a vastagbélben. A húgyutakba kerülve és elszaporodva viszont kórokozókká válhatnak. Leggyakoribb és legismertebb képviselőjük az E. coli. A hólyaghurut főbb tünetei a gyakori vizelési inger, a kellemetlen szúrós érzés vizelés közben és az erős alhasi fájdalom.

Mit tehetünk a nyári fertőzések elkerülése érdekében?

Láthatjuk hát, hogy mind a változókorban, mind a strandszezonban sokkal inkább ki van téve a női szervezet a fertőzések veszélyének. Éppen ezért, egészségünk érdekében van néhány olyan óvintézkedés, amelyre ebben az időszakban fokozottan érdemes figyelni.