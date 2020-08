"Így tartom a súlyom 50 felett"

"Imádok enni, ahogyan a barátaim is, szinte nincs olyan találkozónk, aminek valamilyen formában ne lenne köze a jó ételekhez. Ha étterembe megyünk, ritkán fordul elő, hogy ne kóstolnánk végig egymás ételeit vacsora közben. A kulináris kíváncsiság jegyében általában osztozunk a csábító illatú, szemrevaló előételeken vagy desszerteken" - vallja be interjúalanyunk, Gabi.

Mint mondja, nem kell nagy zabálásokra gondolni, de: "Egy idő után feltűnt, hogy már nem ehetek annyit, mint régebben, ugyanis elkezdtem kényelmetlenül érezni magam a nadrágjaimban. A környezetemnek eleinte nem tűnt fel, de én éreztem, hogy hiába mozgok hetente többször is, ez már nem elég ahhoz, hogy megfékezzem a kilók ragaszkodását. Azt is megfigyeltem, hogy ha kalóriadúsabbat ettem akár ebédre, akár vacsorára, kínzó fáradtság tört rám, alig bírtam magammal. Elkezdtem jobban figyelni a testem jelzéseire, például rájöttem, mik azok az ételek, amiktől különösen lecsökken az energiaszintem" - mesélte a lány.

Gabi elhatározta, tudatosabban figyel arra, hogy mit eszik. Nála hosszú távon az vált be, hogy korlátozta a keményítőtartalmú ételek, a szénhidrátok fogyasztását. Cukrot már régen nem eszik, és csökkentette a sajt, a hús és a feldolgozott ételek bevitelét is. "Imádom a sushit, ami sok nehéz pillanaton segített át. Bevezettem a dietetikusok által örökké ismételt napi ötszöri zöldség-gyümölcs adagot, amitől sokkal energikusabb lettem. A baráti kajálások továbbra sem szűntek meg, csak átalakultak. Igyekszünk olyan helyeken enni, ahol minőségi alapanyagokból egészséges fogásokat készítenek, és igen, mostanában már nem esszük magunkat degeszre, de attól még az ízek élvezete megmaradt" - mesélte.

A változókorba lépve a kilók is megszaporodnak. Fotó: 123rf

A mozgás legyen az életünk része

Emellett azonban az edzéseket sem lehet megúszni. "Szerintem a genetikai örökséget 35 év fölött ki lehet dobni az ablakon, ezt úgy értem, hogy minden olyan középkorú nő, aki jól néz ki, az minden áldott nap tesz is valamit a testéért. Ebben rengeteg munka van. Én például mindenkit csodálok, aki fut, de bevallom, nekem a futást nem sikerült megszeretnem. Márpedig mozogni muszáj, ezért olyan edzésformát kerestem, amit szívesen, élvezettel csinálok. Nekem a biciklizés, a tempós séta és a jóga jött be. Viszont ezeket - felváltva persze - mindennap csinálom. Van olyan nap, amikor csak 20-30 perc jóga vagy egy rövidebb tempós séta fér bele, de igyekszem minden nap mozogni. A jóga egyébként nekem a stressz leküzdésében is sokat segít" - magyarázta.

Tényleg a változókor miatt hízunk?

A súlygyarapodás az egyik leggyakoribb jelenség a változókorban lévő nők körében, akik átlagosan 2 kilós hízásról szoktak beszámolni a menopauzába lépve. Ausztrál szakértők legutóbbi, 2017-es vizsgálata azonban egybecseng az American Journal of Epidemiology című szaklapban korábban megjelent eredményekkel, amelyben háromezer változókorban lévő nő vett részt, és amelyben nem sikerült egyértelmű összefüggést kimutatni a súlygyarapodás és a menopauza között. A vizsgálatok szerint a hízás inkább a kevesebb fizikai aktivitásnak köszönhető.

Az orvosok és dietetikusok azt javasolják, hogy aki elhízott vagy hízásnak indult, napi 400-600 kalóriával csökkentse az energiabevitelét és mozogjon rendszeresen, ami napi 20-30 perc aktivitást jelent. A mozgás - legyen az úszás, gyaloglás, jóga vagy biciklizés, de beleszámít a játék is a gyerekkel! - növeli az energiát, segíti az éjszakai alvást, a hangulatot, illetve az általános közérzetet is javítja. A szakemberek szerint érdemes gyakran ellenőrizni a derékbőségünket, ugyanis ha növekedésnek indul, akkor fokozódik a cukorbetegség és a szívbetegség kialakulásának kockázata.

Turbózzuk fel az étrendünket

Érdemes gondoskodni a kalcium, a D-vitamin és a magnézium pótlásáról. Ezek segítenek csökkenteni a csontritkulás kockázatát, hozzájárulnak a megfelelő energiaszint eléréséhez és a jó alváshoz is. Egyes kutatások szerint az ösztrogéndeficit okozta tüneteket olyan természetes források segítségével is mérsékelhetjük, mint a szója, az E-vitamin (ami megtalálható például a tökmagban) vagy a lenmag. A jó alváshoz hozzájárul még a melatonin hormon is, amely azonban természetes formában csak csekély mértékben fordul elő, ezért érdemes szakemberrel konzultálni a pótlásáról.

Tehát a titkos recept, amivel a menopauzát is ki lehet cselezni: jó étrend, rendszeres testmozgás, stresszoldás. Ezek együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy a súlyunkat könnyebben kordában tartsuk.