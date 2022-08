A klimaxként is ismert változókor természetes folyamat a nők életében. A termékenység lezárulását övező időszakot jelzi, amit igen összetett fizikai és lelki tünetegyüttes kísér. Az első szakasz, a premenopauza idején számos hormonális változás indul meg: a petefészek hormontermelése fokozatosan csökken, ami miatt a korábban megbízható rendszerességgel működő havi ciklus ritmusa is felborul, vérzészavarokat és vérzéskimaradást eredményezve.

A premenopauza egészen addig tart, amíg az ösztrogénszint csökkenni nem kezd. Mialatt a petefészek tüszőiben és a méhlepényben egyre kevesebb termelődik ebből a fontos női nemi hormonból, úgy szaporodnak meg a változókorhoz köthető jellegzetes panaszok (hőhullámok, éjszakai izzadás, heves szívdobogás, ingerlékenység, kimerültség, hangulatzavarok, alvászavarok, hüvelyszárazság). A tünetek intenzitását jelentősen befolyásolja a nők testsúlya is.

A pluszkilók védhetnek a klimax tüneteitől?

Az ösztrogén egyik előfordulási formája körülbelül 300 különböző biokémiai folyamatot szabályoz a testben, így a nők általános egészségi állapotát is erősen befolyásolja a hormonok egyensúlya. Az ösztrogén egyik fajtája, az ösztradiol szintje is lecsökken a menopauza idején. Ez a hormon segít szabályozni az anyagcserét és a testsúlyt, visszaszorulása így súlygyarapodást eredményezhet a nőknél. A különböző panaszok miatt ebben az időszakban a nők kevésbé élnek aktív életmódot, ami növelheti az elhízás kockázatát. Persze a plusz súly sem egyik pillanatról a másikra rakódik le, egyes kutatások szerint évente átlagosan fél-egy kiló közötti átlagos súlygyarapodás történik ilyenkor. Ennek egy része ráadásul a hasizom mögött, a hasfalban és a szervek között telepedik meg – ez az úgynevezett zsigeri zsír, ami számos betegség (diabétesz, szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve bizonyos daganatok) kialakulását is elősegítheti, és nagyon nehéz megszabadulni tőle.

A testsúly a klimax tüneteire is hatással lehet. Fotó: Getty Images

Megfigyelték ugyanakkor, hogy azoknál a nőknél, akik már a klimaxot megelőző időszakban is túlsúlyosak voltak, általában enyhébbek és később is jelentkeznek a változókor tünetei. Ennek egyik fő oka, hogy az esetükben az ösztrogén termelődése kevésbé drasztikusan esik vissza ebben az időszakban. A zsírszövetben is termelődik, illetve raktározódik ugyanis ösztrogén, ami bizonyos szintű védelmet nyújthat a változókori panaszokkal szemben. Persze ez nem azt jelenti, hogy a túlsúllyal küzdőknél nem jelentkezhetnek a hőhullámok vagy az alvás- és hangulatzavarok, a tünetek azonban később és kevésbé intenzíven léphetnek fel.

Nagy veszélyt jelenthetnek a klimax után felszedett kilók

A változókori túlsúlynak ugyanakkor veszélyei is vannak. Több tanulmány is felhívta rá a figyelmet, hogy a klimaxot követő években a pluszkilók növelhetik a mellrák kialakulásának kockázatát. Az Egyesült Államokban végzett egyik kutatás eredménye szerint azoknál a vizsgált nőknél, akik a változókor utáni időszakban legalább 10 kilót híztak, jelentősen megnőtt a mellrák előfordulása. Viszont azon nők körében, akiknek sikerült 10 vagy annál több kilótól megszabadulniuk a menopauzát követő időszakban, lényegesen kevesebb emlődaganatot diagnosztizáltak.

Hasonló eredményre jutott egy 2018-ban publikált kutatás is, amelyben több mint 61 ezer nő egészségi állapotát követték egy 11 éves periódusban, és azt összevetették a testsúlyukkal. A vizsgált időszakban 3061 emlőrákos esetet diagnosztizáltak a tanulmányban részt vevő nőknél, a betegség előfordulása pedig lényegesen alacsonyabb volt azoknál, akik a menopauzát követő időszakban le tudtak fogyni.

Hogyan enyhítsük a változókori panaszokat?

Az eredményekből is jól látszik tehát, hogy a többletsúly semmiképpen sem lehet jó megoldás a menopauza tüneteinek enyhítésére. Egyénileg eltérő lehet az ilyenkor alkalmazott kezelések hatékonysága, általánosságban azonban elmondható, hogy a változatos, egészséges étrend és az aktív életmód sokat javíthat az érintettek állapotán.

A panaszok emellett csökkenthetők olyan hormonmentes, a patikákban vény nélkül is elérhető készítmények szedésével, amelyek természetes eredetű hatóanyagokkal (például orbáncfű, poloskavész) enyhítik a menopauzával járó testi és lelki panaszokat. Emellett az egyes tünetek külön-külön is hatékonyan kezelhetők a gyógyszertárakban elérhető készítményekkel, szedésük elkezdése előtt azonban mindenképpen egyeztessünk a kezelőorvosunkkal.