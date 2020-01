A menopauza testileg és lelkileg is megviselheti a nőket, hiszen a hormonális változások miatt kellemetlen tünetek sora nehezítheti meg az életüket. Az alábbi cikkünkben összegyűjtöttük, mi hozhat enyhülést!

Sportoljunk, de kerüljük a túledzést!

A rendszeres mozgás az egyik legjobb dolog, amellyel elodázhatjuk a menopauzát, mivel segít fenntartani a hormonális egyensúlyt, és normalizálni a testzsír mennyiségét. Ugyanakkor több kutatás is kapcsolatot talált a túl gyakori és intenzív edzés és a korai menopauza között. A túledzés megzavarhatja a hormonrendszert, ami a menstruációs ciklusra is hatással van. A sport az egészséges súly fenntartása miatt is fontos - az elhízás, de a kóros soványság is siettetheti a klimaxot.

Tegyük le a cigarettát!

A dohányzás szintén előrébb hozhatja a menopauza idejét, mivel a cigarettában található nikotin és egyéb vegyi anyagok elpusztíthatják a petesejteket. Kutatások szerint a dohányos nőknél a menopauza 1-4 évvel korábban jelentkezik, mint a nem dohányzóknál.

A dohányzás előrébb hozhatja a menopauza idejét

Kerüljük a környezeti toxinokat!

Alaposan nézzük meg, hogy milyen sminktermékeket, krémet, testápolót, mosószert, takarítószert és edényeket használunk, mivel az ezekben lévő, toxikus vegyi anyagok is siettethetik a menopauzát. Minél kevesebb ilyesmi kerül a szervezetünkbe, annál nagyobb esély van rá, hogy hormonrendszerünk harmonikusan fog működni.

Legyünk mértéktartóak az alkohollal!

Az alkoholfogyasztás önmagában még nincs hatással a menopauzára, de bizonyos rizikófaktorokkal kombinálva már okozhat gondot, és ugyanez a helyzet a koffeinnel is. Naponta 1-2 csésze kávénál, illetve heti körülbelül 4 dl alkoholnál (bornál vagy sörnél) csak kivételes esetekben fogyasszunk többet.

Forrás: womenshealthmag.com