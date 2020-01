Miről árulkodik az orrváladékunk?

Az orrfolyás az egyik leggyakrabban jelentkező tünet, amelyet számtalan dolog kiválthat allergiától különböző vírusos és bakteriális fertőzésekig. Lehet, hogy visszataszítónak tartjuk, de a valóságban nagyon is fontos szerepe van egészségünk megőrzésében. A váladékot a nyálkahártyán lévő speciális sejtcsoport termeli, elsődleges funkciója pedig, hogy megnehezítse a kórokozók szervezetbe jutását. A nedves anyagba ugyanis beleragadnak a szervezet számára nemkívánatos részecskék (kórokozók, allergének), majd eltávoznak, miután kifújjuk az orrunkat vagy tüsszentünk. Emellett az orrváladék nedvesítő funkciót is betölt, így segíti a szaglásunkat. Nem csak az orrváladék mennyiségére, de állagára és színére is hatással van, ha megbetegszünk. Az alábbi dolgokra érdemes figyelni!

Az orrváladék színe

Az orrváladék 95 százaléka víz, ezért egészséges esetben folyékony halmazállapotú, színtelen folyadék. Legnagyobb része a torkunkon keresztül a gyomorba áramlik, ahol a gyomorsav semlegesíti. Nátha esetén azonban a szervezet jóval több váladékot termel annak érdekében, hogy minél gyorsabban megszabadulhasson a kórokozóktól. A nyálkahártya gyulladása miatt a váladék besűrűsödik, illetve a színében is megfigyelhetünk változást.

Nem mindegy, hogy milyen a zsebkendőbe fújt váladék színe. Fotó: iStock

Hogyha a zsebkendőbe pillantva fehér színű váladékot látunk, az kezdődő náthát, illetve allergiát is jelezhet. Ez esetben arról van szó, hogy az orrváladék nedvességtartalma csökken, állaga pedig sűrűbbé válik. Ilyenkor javasolt olyan nyákoldó hatású orrsprayt alkalmazni, amely hígítja a légúti váladékot, és segíti annak ürülését.

A zöldes vagy sárgás árnyalat általában azt jelzi, hogy szervezetünk már nagy erőket vetett be a kórokozók elpusztítására. Afertőzéshelyére az immunrendszer fehérvérsejteket irányít, amelyek elhalva szintén az orrunk irányába ürülnek ki. Ezek az elpusztult sejtek aztán a váladékot is elszínezik, amely kezdetben sárgás, ha viszont sűrűbb, akkor zöldes árnyalatot ölt fel.

Gombás fertőzést jelezhet, ha ilyen

Előfordulhat az is, hogy a váladék inkább pirosas-barnás színű - ilyenkor nagy valószínűséggel vérrel keveredett. Persze nem kell azonnal megijedni, a tünet általában semmi komolyra nem utal, okozhatja például az orr nyálkahártyájának kiszáradása vagy irritációja is. Hogyha túl erősen vagy túl gyakran fújjuk ki az orrunkat, a nyálkahártyán lévő erek egyike megrepedhet, és a váladék ilyenkor vérrel keveredik. Az orrvérzés viszont komoly betegségek - keringési problémák, bárányhimlő, orrgarati daganatok - tünete is lehet, ezért érdemes orvoshoz fordulni, ha visszatérő problémát jelent, .

Ritkább esetben orrváladékunk egészen sötét, szürkés-feketés színűvé is válhat. Ez a legtöbb esetben azt jelzi, hogy valamilyen szennyeződés került az orrüregbe, amit fokozott váladékozással távolítana el a szervezet. Rosszabb esetben a sötét színű orrváladék súlyos, gombás fertőzést jelez. Ilyenkor általában magas láz, köhögés, nehézlégzés és levertség is társul a panaszokhoz. Ha ezt tapasztaljuk, a lehető leggyorsabban forduljunk orvoshoz!

A cikk megjelenését a Kéri Pharma Kft. támogatta.

