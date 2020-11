Miért folyik az orrunk, amikor hideg van?

Hogy télen valakinek folyik az orra, abban önmagában semmi különös nincs, hiszen ez a megfázásos, influenzás megbetegedések évada. Ilyenkor az orr nyálkahártyája, amely az egyik fontos védekező vonala a szervezetnek, több váladékot termel, hogy azzal megszabaduljon a kórokozóktól. E váladék egy része kifejezetten a kóróokozók elleni harcra szolgál. Emellett az orr akkor is extra váladékot gyárt, ha valamilyen irritáló anyaggal találkozik, s így akar megszabadulni tőle. A szmogos idő pedig egyeseket különösen irritálhat. De az egyszerű téli orrfolyásnak ezekhez a dolgokhoz nincs köze.

Az orrunkban kicsapódó víz és a kilehelt pára ráfagyhat az arcunkra. Fotó: 123rf

A jelenséget síző orrként is aposztrofálják, mert egy 1991-ben az Annals of Allergy, Asthma and Immunology folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy a sielők közel 100 százaléka panaszkodott az orra kivörösödéséről és az orrfolyásról a sípályán eltöltött némi idő után.

A jelenséget két dolog magyarázza. A szervezet úgy védekezik az orr elfagyása ellen, amely állandóan áramló hideg levegőnek van kitéve, hogy vérbőséget idéz elő a cimpákban és az orr hegyén. Ettől már önmagában is megjelenhet a pír. De az állandó törölgetés is erősíti ezt a jelenséget. A veszély abban van, ha túl sokszor nyúlunk az orrunkhoz, s a hideg miatt legyengült védekezőrendszerünk kisebb ellenállást tud kifejteni a kezünkkel az orrnyílás közelébe felhordott fertőző ágensekkel szemben, azaz könnyebben megbetegedhetünk.

Az orrfolyást azonban ez még nem magyarázza. Ehhez a fizikát kell segítségül hívni. Csak annyi történik, hogy az orrban - amely ugye elég alaposan lehűlt - a védelmi rendszer részét képező szőrszálakon kicsapódik a nedvesség, amely a tüdőből kiáramló meleg páradús levegővel érkezik. A cseppecskék összegyűlnek, s végül annak rendje és módja szerint kifolynak az orrlyukakon.

E jelenséget a bajszos férfiaknál az orron kívül is meg lehet figyelni, ugyanis a pára a külső szőrzetre is lecsapódik, sőt igen nagy hidegben akár jég is képződhet az orralatti férfiúi ékességeken.

Akit nagyon zavar az orrfolyás, használhat orrsprayt a tünetek enyhítésére, vagy egy sálat, amivel eltakarhatja az orrát, s így elkerülheti, hogy kihűljön az orra, és kicsapódjon a kilélegzett pára. Vannak orvosok, akik sültös sapkát is ajánlanak, mert a sült nem engedi gyorsan távozni az arc elől a felfelé törekvő meleg levegőt, s ez némi védelmet ad a hideggel szemben.

Mindezek annak fontosságát igazolják, hogy télen a nagykabát zsebében is érdemes tartani pár papírzsebkendőt, amivel az orrunkból csordogáló víz afertőzésveszélyének növelése nélkül letörölhető.

