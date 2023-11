Megfázás: 5 tipp, hogy hamar gyógyulj

A nátháról úgy tartják, hogy kezelés nélkül kicsit hosszabb ideig is elhúzódhat a felépülési idő. Ne hagyd! Házi praktikákkal valamelyest meggyorsíthatod a gyógyulást, és enyhítheted a kellemetlen tüneteket!

Irány a gyógyszertár!

Ha már egyszer beköszöntött a náthaszezon és téged is elkapott a megfázás, akkor nem árt pár dolgot beszerezni a patikából. Mindig legyen otthon lázcsillapító, C-vitamin, esetleg egy hatékony gyógytea (kamilla, hársfa), ezen kívül szükség lehet orrkenőcsre, orrcseppre, torokfertőtlenítőre és fájdalomcsillapítóra is.

A GYÖMBÉRTEA REMEK VÁLASZTÁS NÁTHA ESETÉN. FOTÓ: GETTY IMAGES

Figyeljünk a levegő minőségére!

A kórokozókkal teleköhögött helyiségben lassabb a gyógyulás. A gyakori szellőztetéssel, hűvös, friss levegő beengedésével sokat segíthetsz magadon. A fűtéstől vagy légkondicionálótól száraz levegő tovább irritálja az amúgy is gyulladt, igénybe vett légúti nyálkahártyákat, ezért tanácsos párásítani. Ehhez nem feltétlenül szükséges speciális készüléket beszerezni, megteszi például egy sóoldattal vagy kamillafőzettel teli tál a radiátoron is. A levegőt fertőtleníti, frissíti, ha a párologtatóba menta, eukaliptusz, fenyő vagy citrom illóolajat is teszünk.

Gyógyteák minden mennyiségben

Megfázáskor az átlagosnál több folyadékra van szüksége a szervezetnek. A nyálkahártyára nyugtató hatással van a bőséges folyadékbevitel, és megindítja a váladékozást is. A meleg gyógyitalok hatékonyan enyhítik a tüneteket.

A reszelt gyömbér leforrázásával készült gyömbértea remek választás, hiszen a köhögés mellett a náthához gyakran társuló émelygést is enyhíti. Jó hatású a köhögéscsillapító hársfa- és az immunerősítő hatású echinacea-tea is.

Húz az ágy? Pihenj!

A megfázás kellemetlenségein hamarabb túljutsz, ha kipihened magad. Szánj néhány napot arra, hogy a szervezeted otthoni, nyugodt, stressztől mentes környezetben leküzdhesse a fertőzést. Bármilyen jelentéktelen betegségnek tűnik is, nem szabad elhanyagolni: ha otthon maradsz, nemcsak megkíméled a munkatársaid a fertőzéstől, de saját magas is egy bakteriális fertőzés miatti szövődménytől. Maradj ágyban, nem szégyen, hiszen a pihenés a pihentető alvás a leghatékonyabb immunerősítők közé tartozik.

Vitaminokban gazdag ételek

A vitamindús étkezés sokat segíthet megfázás idején. Készíts citromos limonádét (ezzel a folyadékfogyasztást is kipipálhatjuk), egyél paprikát, hiszen fantasztikus C-vitamin forrás. A savanyú káposzta a rengeteg C-vitamin mellett probiotikus hatású, így a bélflóra egyensúlyát, ezen keresztül pedig az immunrendszer működését támogatja. A sárgarépa és a sütőtök béta-karotin tartalma a légutak nyálkahártyáinak egészségét segít helyreállítani.

Több kutatási eredmény is arra jutott, hogy a húsleves, amellett, hogy jólesik, gyulladáscsökkentő hatása is van. Ráadásul egészséges étel, ami hasznos tápanyagokkal látja el a szervezetet.