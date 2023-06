Sorvadó orrnyálkahártya: ezek a tünetek jelzik

Az atrófiás nátha hátterében többféle kiváltó ok is állhat: genetikai, táplálkozási, környezeti tényezők, krónikus gyulladás egyaránt. A probléma kialakulása összefügghet néhány porfajta – például szilikát, cement, dohány – tartós belélegzésével. Állhat a háttérben kiterjesztett orr- vagy orrmelléküreg-műtét, sugárkezelés is. Megjelenésében közrejátszhat az orrnyálkahártya hosszú távú irritációja, gyulladása, amelynek következtében a nyálkahártya elvékonyodik, elveszíti nedvességét és rugalmasságát, így sorvadásnak indul. Megváltozik a nyálkahártya normális működése: a felszínén fontos szerepet játszó finom csillószőrök működése károsodik. Ennek eredményeként az orrüregben kevesebb felszíni, a kórokozók, idegen anyagok ellen védő nyák termelődik – foglalta össze dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

A nem megfelelő kezelés súlyosbíthat az atrófiás náthán. Fotó: Getty Images

A lehetséges tünetek közé tartozik, hogy az orrváladék nehezen ürül, könnyen beszárad, illetve pörkök is képződhetnek. Kísérő tünet lehet továbbá az orr- és torokszárazság, orrdugulás, fejfájás és szaglásromlás. Ha a beteg a beszáradt pörkök miatt az orrát piszkálja, könnyen kisebb sérüléseket okozhat az érintett területen, emiatt orrvérzés is jelentkezhet. Az atrófiás nátha kezelése általában tüneti, célja pedig az orrnyálkahártya működésének lehetőség szerinti helyreállítása, a nyálkahártya hidratálása, a megmaradt mirigyek működésének erősítése és az orrüreg nedvességtartalmának növelése. Ennek érdekében ajánlott lehet sóoldatok, orrkenőcsök vagy orrsprayk használata.

Így tesszük tönkre az orrnyálkahártyát

Ha tartós orrdugulás, elhúzódó náthás tünetek jelentkeznek, a kiváltó ok korai felismerésével a szövődmények kockázata csökkenthető. Ha viszont alapos kivizsgálás nélkül, például az egyszerű nátha esetén bevált orrspray hosszú távú használatával próbáljuk meg orvosolni a problémát, azzal az orrnyálkahártya visszafordíthatatlan károsodását okozhatjuk. Nem szakszerű kezeléssel tehát árthatunk is – figyelmeztetett dr. Augusztinovicz Monika. Hozzátette, túlzott orrsprayhasználat és nem megfelelően kezelt szénanátha miatt fennálló tartós gyulladás következtében is kellemetlen szövődmények jelentkezhetnek. Emellett károsíthatja az orrnyálkahártyát a többi között légszennyezettség, túlzott légkondicionáló-használat miatt száraz beltéri levegő, refluxbetegség is.

A nyálkahártya működésének helyreállítása érdekében fontos mielőbb orvoshoz fordulni, bármilyen elhúzódó panaszt – például orrdugulást, orrfolyást, orrszárazságot - észlelünk. Az orrüreg elhúzódó betegségeinek feltérképezése és kezelése minden esetben fül-orr-gégész feladata. Korai stádiumban felismerve, a kiváltó okot kezelve nagyobb eséllyel lehet maradandó elváltozás nélkül kezelni a kialakult orrnyálkahártya-problémát.

