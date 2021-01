Koronavírus: ezek a tünetek jelezhetik az új variánst

A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) mintegy 6000 igazolt fertőzött mintáit vizsgálta meg Nagy-Britanniában, az eredmények pedig arra mutattak rá, hogy az új típusú koronavírus brit, B.1.1.7 vírusmutációjával megfertőződöttek tünetei között gyakrabban jelentkezett a köhögés, a fáradtság, a torokfájás, valamint az izomfájdalmak - számolt be róla a BBC. Az íz- és szagérzékelés elvesztése ugyanakkor kevésbé jellemző velejárója a brit variáns okozta COVID-19-nek.

Többet köhögnek, de ugyanannyit fáj a fejük

A kutatók tavaly november és idén január között elemezték azokat a tüneteket, amelyek a tesztelést megelőző héten jelentkeztek a fertőzötteknél, majd az adatokat két csoportra bontották aszerint, hogy a koronavírus-fertőzést a SARS-CoV-2 vírus vagy annak az új, brit variánsa okozta-e. Az új, fertőzőbb vírusmutációval diagnosztizált 3500 beteg 35 százaléka panaszkodott köhögésre, 32 százalékuk kimerültségre, 25 százaléknál jelentkeztek izomfájdalmak, és közel 22 százalékuknak fájt a torka. Ezzel szemben az új típusú koronavírus eredeti verziójával megfertőződött 2500 fő közül 28 százalék panaszkodott köhögésre, 29 százalék fáradtságra, 21 százalékuknak voltak izomfájdalmai és 19 százalékukat érintette a torokfájás. További érdekesség, hogy az íz- és szaglásvesztés valamivel alacsonyabb volt az új variánssal fertőzöttek körében (15-16 százalék), mint az eredeti vírus okozta megbetegedések esetében (18 százalék). Emellett nem találtak különbséget a csoportok között a fejfájás, a légszomj, valamint a hányás és hasmenés tekintetében - ezek a tünetek ugyanolyan gyakorisággal jelentkeztek mindkét vírusvariáns esetében.

Lawrence Young virológus professzor, a Warwicki Egyetem molekuláris onkológia professzora a tanulmányhoz kapcsolódóan elmondta, az eredeti, Vuhan városából származó koronavírus különböző részeinek változása befolyásolhatja a szervezet immunválaszát, így a fertőzéssel járó tüneteket is. "Úgy tűnik, ezek a fertőzöttek több vírust termelnek, ami szélesebb körű fertőzést eredményez a szervezetben, valamint több köhögést, izomfájdalmat és fáradtságot okozhat" - tette hozzá a professzor.

Gyorsabban fertőz és halálosabb lehet

Ahogy arról korábban mi is írtunk, a Nagy-Britanniában decemberben azonosított B.1.1.7 vírusmutáció akár 70 százalékkal is nagyobb fertőzőképességet mutat, mint az új típusú koronavírus, ennek köszönhetően mára az egész világon elterjedt, január közepén Magyarországon is kimutatták a jelenlétét több fertőzöttnél is. Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója azt is elmondta, vannak arra mutató jelek is, hogy ez a variáns a korábbinál valamivel több halálozást okoz, ugyanakkor jó hír, hogy a vizsgálati eredmények szerint az eddig kifejlesztett vakcinák az új vírusmutációval szemben is ugyanolyan hatékonyak.

