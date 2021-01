Koronavírus: tényleg halálosabb a brit mutáció?

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a brit kormány tudományos főtanácsadója szerint vannak arra mutató, ám egyelőre nem egyértelmű jelek, hogy az új típusú koronavírus Nagy-Britanniában azonosított új variánsa a korábbi változatnál valamivel több halálesetet okozhat - azon túl, hogy a réginél 30-70 százalékkal fertőzőképesebb. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a vizsgálati eredmények alapján az eddig kidolgozott vakcinák az új vírusváltozattal szemben is ugyanolyan hatékonyak, mint az először felbukkant variáns esetében.

A kormányfőtanácsos példaként említette, hogy a hatvanas éveikben járó férfiak esetében ezer koronavírusos beteg közül az eredeti vírusváltozattal történt megfertőződés esetén hozzávetőleg tíznek, míg az új koronavírus-variáns okoztafertőzésesetén mintegy 13-14-nek a halála valószínűsíthető. Azt viszont ő is belátta, hogy ezekkel a számokkal kapcsolatban nagyon sok a bizonytalanság, és még sok vizsgálat szükséges annak kiderítésére, hogy ez valóban így van-e.

Egyelőre nincsenek egyértelmű bizonyítékok arra, hogy az új variáns halálosabb lenne. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nyitott kérdés

A tájékoztatás egyébként a brit kormány mellett működő, elsősorban a légzőszervi vírusfertőzések jelentette veszélyek kutatásával foglalkozó tanácsadó testület (Nervtag) egyik tanulmányára alapult, amely lehetségesnek nevezte, hogy az új koronavírus-variáns magasabb halálozási kockázatot jelenthet. Szombaton azonban a tanulmány egyik szerzője, Graham Medley professzor is változatlanul nyitott kérdésnek nevezte a BBC rádiónak adott nyilatkozatában, hogy az új vírusvariáns veszélyesebb-e halálozási szempontból, mint a korábban azonosított változat.

A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) járványterjedési modellezéssel foglalkozó tagja, Mike Tildesley kijelentette, hogy túl korai volt "erőteljes következtetéseket" levonni az eddigi vizsgálati adatokból, különös tekintettel arra, hogy a halálozási ráta növekedésével kapcsolatos feltételezés viszonylag kis adathalmazra alapul. Az angliai közegészségügyi szolgálat (PHE) orvosigazgatója, Yvonne Doyle pedig úgy fogalmazott, hogy továbbra sem teljesen egyértelmű, hogy az új koronavírus-változat több halálesetet okoz-e a korábban ismert variánsnál.

Mint mondta, vannak bizonyos jelek, amelyek erre utalhatnak, de ezek nagyon korai szakaszban járó vizsgálatokra és csekély számú esetre alapulnak. Ezért "messze nincs még itt az ideje" bármiféle megállapítás kimondásának - szögezte le. Mindeközben a brit adatok változatlanul a koronavírus-járvány terjedési ütemének folyamatos és jelentős lassulását mutatják.

