COVID-19: gyakorlatok, amik segítik a gyógyulást

Bár vannak, akik tünetmentesen vészelik át a fertőzést, az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedés, a COVID-19 a legtöbbeknél számos panaszt előidéz. Az olyan szimptómák, mint a láz, a köhögés, a torokfájás, az ízlelés és/vagy szaglás megváltozása, elvesztése és a fáradtság mellett igazolható a légzőizomzat gyengülése, ezzel együtt a rutinszerű hangképzésünk teljes eltűnése, illetve az általános levertség is. A betegség tetőzése után sok esetben megmarad a nehézlégzés, egy állandó tüdőterheltség, amin azonban ebben a stádiumban már hatékonyan lehet segíteni napi rendszerességgel végzett légző- és éneklőgyakorlatok segítségével.

A koronavírus-fertőzés legyengíti a légzőizomzatot. Fotó: Getty Images

Sing Lung módszer a COVID-rehabilitációban

A tüdőbetegségek rehabilitációjában azért hasznos és jótékony hatású az éneklőszervek bemelegítése és folyamatos használata, mert javítja a légzőszervek állapotát, csökkenti a COVID-19 okozta gyengülést. Philipp György karmester, zeneterapeuta rehabilitációs segédletként dolgozott ki egy napi légző- és énekgyakorlatsort, amely saját bevallása szerint meggyorsította a koronavírus-fertőzésből való kilábalását, és a betegség után viszonylag rövid időn belül újra lehetővé tette számára a "normális" beszédhangképzést és éneklést. "A Sing (ének) Lung (tüdő) módszert alapvetően krónikus légzőszervi betegségben szenvedők számára dolgoztuk ki, egyhetes élményterápia jelleggel, de az itt alkalmazott gyakorlatok napi használata a COVID-okozta tünetek enyhüléséhez is könnyen hozzásegít, a gyakorlatok elvégzése egyértelműen jó orvosi eredményeket hozhat" - így Philipp György.

A gyakorlatokat, amelyek között beszélt és énekelt típusúak is találhatók, érdemes mindennap ugyanabban a sorrendben elvégezni (ha már múlik a betegség okozta köhögés), ügyelve közben a helyes testtartásra, artikulációra, levegővételre. A gyakorláshoz hasznos segítséget nyújt az alábbi videó: ebben nemcsak a gyakorlatok szöveges leírása található meg, de Philip György be is mutatja, melyiket hogyan kell csinálni.

Segítenek állapotunk nyomon követésében

Dr. Várdi Katalin tüdőgyógyász szerint azok a gyakorlatok - legyen az tornagyakorlat vagy éneklés -, amelyek összefüggenek a légzéssel, nem csak a légvétel, a köhögés hatékonyabbá tételéhez járulnak hozzá. Abban is segítséget nyújthatnak, hogy követhessük állapotunk alakulását. "Ha van egy énekgyakorlat, amelyen bizonyos légvételmennyiséggel kell végigmenni, és ez ma még sikerül, de holnap nem, akkor tudjuk, hogy valami nem stimmel, és lehet szólni például egy orvosnak. Tehát maga az éneklés nem csak arra jó, hogy örömöt szerezzen, vagy például a felső légút izmait megdolgoztassa. Mind a beteg, mind pedig az egészséges ember számára lehetővé teszi, hogy megfigyelje, mire képes, és mennyire van emiatt veszélyes helyzetben" - magyarázta a szakember.

