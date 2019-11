5 betegség, ami elhúzódó köhögést okozhat

Más kórokozók

Az őszi-téli időszakban előforduló, légúti fertőzéseket okozó vírusok és baktériumok mellett a Mycoplasma vagy Chlamydia pneumoniae is okozhat elhúzódó köhögést. Esetükben a fertőzésnél jellemző az ősszel, éveken át visszatérő, száraz, improduktív, mélyről jövő öblös köhögés.Elsőre talán furcsának tűnhet, de a gyomorból a nyelőcsőbe visszaáramló savas nedv is képes elhúzódó - főként éjjel és reggel jelentkező - köhögést kiváltani.. Ilyen esetben a beteg a köhögés mellett gyakori torokgyulladást, gombócérzést és rekedtséget is tapasztalhat.Tapasztalat szerint. Ennek első tünete lehet az éjszakai, a hajnali órákban jelentkező köhögés, ami a továbbiakban légzési nehezítettség kialakulásához vezet. Jellemzően. A diagnózishoz tüdőfunkciós vizsgálatok és általában allergia teszt is szükségesek. A kezelésben az allergia elleni szerek, illetve a hörgőtágítók jönnek szóba.A köhögés okai között meg kell említeni a dohányzás okozta, hajnali köpetürítéssel járó köhögést. A dohányfüst a légutak nyálkahártyáját irritálja, így állandó légúti gyulladást tart fenn. A nem dohányzó, de rendszeresen cigarettafüstöt belélegző embereknél ugyanilyen tünetek alakulhatnak ki. Ezekben az esetekben a hörgők görcsös állapotát kell oldani.Krónikus köhögést a fentieken kívül számos eltérés okozhat. Ilyenek például bizonyos daganatok, a légutakba került idegen test, szívelégtelenség, de. Több évi szedés után egyes vérnyomáscsökkentő, szívritmus-szabályozó készítmények is okozhatnak száraz köhögést, krákogást. Ez esetben a gyógyszerek cseréje rendszerint 6 héten belül megszünteti a panaszokat.Dr. Fülöp Györgyi elmondta, hogy a hosszabb ideje fennálló köhögés kivizsgálása,, de csak ennek ismeretében lehet hatékony a kezelés. A kivizsgálás során szükséges lehet fül-orr-gégészeti, tüdőgyógyászati, allergológiai, gasztroenterológiai, infektológiai, kardiológiai vagy akár neurológiai és pszichiátriai vizsgálatra is.