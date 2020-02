A tüdő leggyakoribb betegségei

Megfázás

A nátha vírusai tüsszentéssel, köhögéssel terjednek, a főbb tünetek közé pedig orrfolyás, tüsszögés, sőt esetenkéntlázis tartozik. A megfázás irritálhatja a légutakat és a tüdőt, ilyenkor köhögéssel párosul, és asztmát, hörghurutot okozhat. Körülbelül 7-10 nap a gyógyulási ideje.

Hörghurut

Hörghurut esetén a tüdő hörgőinek belső felszínén található nyálkahártya gyullad be. Akut és krónikus formában is jelentkezhet, előbbinél gyakran a légcső is érintett. Lehet megfázás szövődménye, de pollen vagy cigarettafüst által okozott irritáció is kiválthatja. Bizonyos esetekben a hörghurut során köhögéskor sűrű váladék szakad fel. Ha a köhögés három hétnél tovább tart, mindenképpen forduljunk orvoshoz.

A megfázás talaján könnyen kialakulhat hörghurut

Tüdőgyulladás

Vírus, baktérium, gombásfertőzésis okozhatja. A tüdő megtelik folyadékkal vagy gennyel, a testhőmérséklet megemelkedik, a légzés nehézzé válik, és sűrű váladékot köhögünk fel. Mindenképpen orvosi kezelést igényel, különösen, ha a légzési nehézségek súlyosak, vagy ha magas lázunk van.

Asztma

A légutak beszűkülnek és megduzzadnak, ami miatt a légzés nehézzé válik, és egyes esetekben váladékot köhögünk fel. Kiválthatja allergiás reakció, por, füst, de akár testmozgás, hideg levegővel érintkezés, sőt fokozott stressz is. A pontos diagnózis felállítása orvosi feladat, ezután lehet megoldást találni a rohamok elkerülésére. A kezelésben inhalátorok és gyógyszerek is segítséget jelenthetnek.

Tüdőembólia

Olyankor alakul ki, amikor egy - leggyakrabban a lábban kialakult - vérrög eljut a tüdőig, elzárja a keringést, ami miatt károsodik a tüdőszövet. Ilyenkor légzési gondok, mellkasifájdalomés köhögés léphet fel, illetve esetenként vér is ürülhet a köhögéssel. A tüdőembólia életveszélyes állapot, amely azonnali kezelést igényel.

Forrás: webmd.com