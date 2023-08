Parlagfűallergia: szigorú életviteli szabályok segíthetnek

Magyarországon már milliókat is érinthet a parlagfűallergia, számuk pedig folyamatosan nő. Noha sokan nem törődnek a tünetekkel, kisebb náthaként kezelik a dolgot, a parlagfűallergia kezelése a hazai teljes gyógyszerköltség két-három százalékát is kiteheti, ami egy nagyon magas szám – mondta el Nékám Kristóf allergológus, klinikai immunológus az InfoRádió Aréna című műsorában. A Magyar Allergiaszövetség elnöke szerint az is nehezíti a kezelést, hogy egyre később fejeződik be a parlagfűszezon Magyarországon, hatását pedig a rossz, városi levegő még jobban felerősítheti.

Rengeteg érintettnek okoz kellemetlen tüneteket. Fotó: Getty Images

Könnyebb a gyógyszerhez nyúlni

A szakember a műsorban arról is beszélt, hogy a legtöbb – allergiát okozó – anyag az emberi szervezet számára idegen, de nem feltétlenül fejt ki kellemetlen hatást. A gond akkor van, ha valakinél – a genetikai adottságai miatt – nem termelődik ellenanyag, esetleg túl heves válaszreakció születik az allergiát kiváltó anyagra. Ekkor lehet szükség gyógyszeres kezelése, esetleg immunterápiára.

Az allergiás panaszokat egyebek mellett megfelelő gyomirtással, rendszeres haj-, arc-, és ágynemű mosással, illetve a szellőztetés és az otthonunk elhagyásának időzítésével lehet csökkenteni.

Arra a kérdésre, hogy bizonyos életviteli szabályok betartásával védekezhetünk-e az allergia ellen, az allergológus azt mondta: ez annyi korlátozással járna, hogy az emberek nagy része nem vállalná. Sokan elkezdik, de pár hét után rájönnek, hogy annyi mindent meg kell változtatniuk az életben, hogy akkor már sokkal egyszerűbb inkább gyógyszereket szedni.